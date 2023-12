Χιονιάς: Μετά το μπλακ άουτ στο Μόναχο, «πάγωσε» και το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ

Δεκάδες πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, το Σίπχολ, ακυρώθηκαν σήμερα εξαιτίας της χιονόπτωσης η οποία αναμένεται να πλήξει την Ολλανδία αργά το μεσημέρι.

Η ιστοσελίδα του αεροδρομίου κατά τις 12 τοπική ώρα σήμερα ανέφερε ότι σχεδόν 150 εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις είχαν ματαιωθεί.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρία KLM, ο βασικός χρήστης του αεροδρομίου, δήλωσε στο ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP ότι ματαίωσε 65 ευρωπαϊκές πτήσεις για το μεσημέρι και το απόγευμα.

@KLM who is managing tonight's disaster? All flights not currently in the de-icing queue are canceled. Chaos at the #Amsterdam Airport.



Who is helping disabled passengers? Announcements? Updates? Hotel vouchers? Vid= queue for exit. pic.twitter.com/mCAQUhalmr