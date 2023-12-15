Για τον γάμο ομοφύλων και την τεκνοθεσία, τις νέες ταυτότητες αλλά και ζητήματα της καθημερινότητας μίλησε στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής (15/12) ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.

«Πρέπει να πάμε πάνω στο πρόβλημα και να το λύσουμε. Θα ακολουθήσουν και χειρότερα πράγματα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την Παιδεία μας. Πηγαίνετε σήμερα σε ένα σχολείο και ρωτήστε τα παιδιά ποιος ήταν ο Κολοκοτρώνης… Απογύμνωσαν τα σχολεία», σχολίασε αναφορικά με το πρόσφατο περιστατικό οπαδικής βία στου Ρέντη.

«Το παιδί ζητάει πρότυπο. Δεν βλέπω βελτίωση αν το Υπουργείο Παιδείας δεν βάλει πρότυπα στα παιδιά, προς τα πού πάμε και τι θέλουμε», πρόσθεσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως επαινετή την επίσκεψη του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα και την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όμως υπογράμμισε πως «δεν είμαι αφελής και φοβάμαι μήπως πίσω υπάρχει κάποια άλλη σκοπιμότητα από πλευράς Τουρκίας και μας επιβληθεί κάτι που δεν θέλουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την κατάσταση εντός της Εκκλησίας

Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Εκκλησία, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι «η Εκκλησία χρειάζεται σήμερα ανθρώπους που μπορούν να προβληματιστούν».

«Υπάρχουν πολλές δυσκολίες και στον χώρο τον δικό μας. Έρχονται άνθρωποι που δεν έχουν προετοιμαστεί για τον κλήρο, από χωριά που δεν έχουν παπά. Έρχονται γιατί δεν βρίσκουν αλλού δουλειά. Αυτοί δεν θα γίνουν κληρικοί – θα γίνουν (ως προς την εργασία) αλλά δεν θα βοηθήσουν τον κόσμο ως κληρικοί», σημείωσε.

Παραδέχτηκε ότι «δεν πετύχαμε να φέρουμε τους νέους στην Εκκλησία. Ούτε θα το πετύχει κανείς» και διευκρίνισε ότι «δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος της Εκκλησίας είναι να λειτουργεί σαν οικογένεια», προσθέτοντας πως «είναι πράγματα που πήγαν καλά, είναι άλλα που είναι στάσιμα και άλλα που δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμη», συμπλήρωσε «πρέπει να γίνονται πράξεις για τον λαό».

Γάμος ομόφυλων ζευγαριών και τεκνοθεσία

Σχετικά με το ζήτημα του νομοσχεδίου προς ψήφιση που ετοιμάζεται από την κυβέρνηση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και την τεκνοθεσία ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ανέφερε πως «Ο γάμος ομοφυλοφίλων είναι ένα θέμα τεράστιο. Η εκκλησία δεν έχει πάρει επίσημη θέση αλλά η Ιερά Σύνοδος συνέρχεται αύριο (Σάββατο 16/12). Είναι ευκαιρία να “ανάψουμε” το θέμα, είμαι αποφασισμένος να το θέσω και να το κουβεντιάσουμε».

«Έχω προσωπική άποψη αλλά θα τη μάθετε από την Ιερά Σύνοδο. Έβαλα τον νομικό μου και με βοήθησε να συντάξω την εισήγησή μου, θα ενημερώσω αύριο για τη θέση μου. Η Σύνοδος δεν θα πάρει απόφαση, θα το μελετήσουμε, θα ανταλλάξουμε απόψεις και μόλις η κυβέρνηση αποφασίσει, τότε θα συγκληθεί όλη η ιεραρχία της εκκλησίας της Ελλάδας και θα πάρει τις αποφάσεις της. Η εκκλησία πάντοτε πιστεύει στην ελευθερία του ανθρώπου, δεν θα επιτρέψουμε όμως να αλλάξει η σύνθεση της κοινωνίας. Πώς θα γίνει ένα παιδί που θα κάνει την κοινωνία μου αύριο; Εκεί είναι η διαφωνία. Ποια ανθρώπινα δικαιώματα θα έχει ένα παιδί (ενός ομόφυλου ζευγαριού); Ποια είναι η μαμά του, ποιος ο μπαμπάς του; Θα έχει δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες. Την ελευθερία τη σεβόμαστε για τον κάθε άνθρωπο, το να μου αλλάξει όμως τον τρόπο ζωής δεν το επιτρέπω. Στο θέμα της τεκνοθεσίας διαφωνώ προσωπικά», πρόσθεσε.

Όπως άφησε να εννοηθεί, η ένσταση του Αρχιεπισκόπου δεν τίθεται τόσο ως προς τον γάμο ομοφυλοφίλων όσο ως προς την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

Για τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν από ιερείς και μέλη της Εκκλησίας για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είπε χαρακτηριστικά πως «εγώ έχω βγάλει νέα ταυτότητα».

«Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν ομάδες με πιο στενά μυαλά, όμως όποιος δεν επιθυμεί να βρίσκεται σε αυτή την μεγάλη οικογένεια μπορεί να αποχωρήσει», τόνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου και στον πατέρα Αντώνιο.

Όπως σημείωσε ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, είχε πει στον πατέρα Αντώνιο ότι «δεν είναι σωστή η πορεία του», πριν γίνουν οι καταγγελίες σε βάρος του.

Ωστόσο όπως είπε αναμένει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. «Είναι παιδί μου, δεν μπορώ να τον καταδικάσω», πρόσθεσε.

