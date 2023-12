Βίντεο – σοκ: Ισραηλινοί αστυνομικοί ξυλοκοπούν φωτορεπόρτερ του Anadolu (Video)

Το φως της δημοσιότητας κάνει σοκαριστικό βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η επίθεση φωτορεπόρτερ του τουρκικού πρακτορείου Anadolu από ισραηλινούς αστυνομικούς.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή στην Ιερουσαλήμ, όπου ο δημοσιογράφος Μουσταφά Αλκαρούφ κάλυπτε συγκέντρωση Παλαιστινίων κοντά στο Τέμενος Αλ – Ακσά.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι αστυνομικοί αρχικά απείλησαν με όπλο τον δημοσιογράφο και έπειτα τον πέταξαν κάτω και τον κλωτσούσαν με μανία.

This is the moment Israeli police attacked an Anadolu Agency journalist in occupied East Jerusalem, hospitalising him. Two officers have been suspended from duty as the force says it has launched an investigation into the incident ⤵️ pic.twitter.com/pGvgNpheUM