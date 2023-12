Mike Nussbaum: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός του «Men in Black»

Ο Mike Nussbaum άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 99 ετών, μετά από πλούσιο καλλιτεχνικό έργο, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή του στο «Men In Black».

Ο Nussbaum είχε υπάρξει θεατρικός ηθοποιός, αλλά πέρα από το «σανίδι» έγινε γνωστός και στο χώρο του κινηματογράφου, όπου εμφανίστηκε, εκτός από το «Men In Black» και στο «Field of Dreams» και το «Fatal Attraction».

Μεταξύ των συναδέλφων του που τον «αποχαιρέτισαν» μέσω social media ήταν και ο εξαιρετικός Τζον Κιούζακ, που έγραψε στο Χ: «Πραγματικά σπουδαίος ηθοποιός στη σκηνή και την οθόνη- με τη σκηνή να είναι η μεγαλύτερη αγάπη του. Τον έβλεπα στη σκηνή όλη μου τη ζωή, πάντα τέλειος σε ό,τι έκανε και πραγματικός τζέντλεμαν. Έμβλημα του Σικάγο».

