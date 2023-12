Αυστραλία: Δηλητηριώδες φίδι προκάλεσε πανικό σε αγώνα τένις (Video)

Τον πανικό έσπειρε δηλητηριώδες φίδι που έκανε την εμφάνισή του στη διάρκεια αγώνα τένις στο τουρνουά του Μπρίσμπεϊν, στην Αυστραλία.

Το φίδι εισέβαλε στο γήπεδο στη διάρκεια του αγώνα του Ντομινίκ Τιμ με τον Τζέιμς Μακέιμ. Ο αγώνας διεκόπη προσωρινά καθώς το συγκεκριμένο φίδι προκάλεσε πανικό αφού ήταν δηλητηριώδες και επικίνδυνο για τους θεατές και παίκτες και χρειάστηκε η επέμβαση ειδικών για την απομάκρυνσή του.

You cannot make this up: a 50cm eastern brown snake — considered the second most venomous snake in the world — interrupted the Thiem-McCabe qualifying battle in Brisbane 😳



(video via Lblklk on Reddit) pic.twitter.com/QI5izBr6HN