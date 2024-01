Η Γερμανία αποχαιρέτησε την Παρασκευή (5/1) τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, «έναν ένθερμο δημοκράτη» και «προσηλωμένο Ευρωπαίο», με καθοριστική συμβολή στην επανένωση της Γερμανίας, ο οποίος υπήρξε σημαιοφόρος της δημοσιονομικής πειθαρχίας την οποία προώθησε η χώρα του στην Ευρώπη.

Απεβίωσε την επομένη των Χριστουγέννων σε ηλικία 81 ετών έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Κατά σύμπτωση, η κηδεία του τελέστηκε την ίδια ημέρα με την απότιση εθνικού φόρου τιμής από τη Γαλλία στον Ζακ Ντελόρ, πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σημαντική επίσης προσωπικότητα της Ευρώπης.

„Wir begleiten Wolfgang #Schäuble heute gemeinsam auf seinem letzten irdischen Weg. Wir begleiten ihn in Liebe, in Freundschaft und ganz sicher wir alle zusammen in grenzenlosem Respekt. Was für eine Lebensleistung. Was für ein politisches Leben.“ ™ pic.twitter.com/omZD6LIIJv