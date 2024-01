Ο πρόεδρος του Ιράν και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης ορκίστηκαν εκδίκηση την Παρασκευή (5/1) στην κηδεία των θυμάτων της διπλής βομβιστικής επίθεσης που πραγματοποίησε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος πριν από δύο ημέρες.

Σχεδόν 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τελετή μνήμης στην πόλη Κερμάν την Τετάρτη, για τον κορυφαίο διοικητή Κασάμ Σουλεϊμανί, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2020 από τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ.

Το Ισλαμικό Κράτος δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως δύο μέλη του πυροδότησαν ζώνες με εκρηκτικά μέσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο κοιμητήριο στην πόλη αυτή του νοτιοανατολικού Ιράν.

«Θα σας βρούμε όπου κι αν βρίσκεστε», δήλωσε στην κηδεία ο διοικητής των Φρουρών, υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί, αναφερόμενος στο Ισλαμικό Κράτος.

Funerals in #Iran for victims of horrific attack this week that has been claimed by #Isis #کرمان pic.twitter.com/gT6KVyBW59