Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή – Εκδίκηση υπόσχεται το Ιράν για την «ορφανή» βομβιστική επίθεση

Οι επίλεκτοι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν και ο Πρώτος Αντιπρόεδρος Μοχάμαντ Μοχμπέρ ορκίστηκαν εκδίκηση την Πέμπτη για τις εκρήξεις που σκότωσαν σχεδόν 100 ανθρώπους σε μια τελετή για τη μνήμη του ανώτατου διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε από αμερικανικό drone στο Ιράκ το 2020.

«Θα λάβουν πολύ ισχυρά αντίποινα από τα χέρια των στρατιωτών του Σουλεϊμανί», είπε ο Μόχμπερ σε δημοσιογράφους σε νοσοκομείο, όπου ορισμένοι από τους τραυματίες λάμβαναν θεραπεία για την πιο αιματηρή επίθεση από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη για τις εκρήξεις. Ανώτερος αξιωματούχος στις Η.Π.Α. είπε ότι οι εκρήξεις φαίνεται να αντιπροσωπεύουν «μια τρομοκρατική επίθεση» όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.

🚨 BREAKING: In an emergency meeting, Iran's Supreme National Security Council approved guidelines for pursuing and punishing the perpetrators of the terrorist attack in Kerman, and notified all the intelligence and security agencies of this matter. — Arya – آریا (@AryJeay) January 4, 2024

Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί του Ιράν περιέγραψαν την επίθεση της Τετάρτης ως μια άνανδρη πράξη «με στόχο τη δημιουργία ανασφάλειας και την εκδίκηση ενάντια στη βαθιά αγάπη και αφοσίωση του έθνους στην Ισλαμική Δημοκρατία».

Οι Φρουροί είπαν επίσης ότι η επίθεση «ενισχύει την αποφασιστικότητα να τιμωρηθούν αποφασιστικά και δίκαια οι δράστες».

«Οι δειλοί εχθροί πρέπει να γνωρίζουν ότι η φλόγα που άναψε ο Μάρτυς Σουλεϊμανί στις καρδιές και τις ψυχές των Ιρανών και των άλλων θαυμαστών του…. δεν θα σβήσει και θα κάψει τις σατανικές φιλοδοξίες των εχθρών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι το τρομοκρατικό επεισόδιο στο Κερμάν «έδειξε ότι ο Μάρτυρας Σουλεϊμανί παραμένει πιο ζωντανός και ισχυρός από ποτέ για τους εχθρούς».

Οι εχθροί θα αποτύχουν να αντισταθμίσουν τις ήττες που τους προκάλεσε ο «πρωταθλητής της αντίστασης» μέσω τρομοκρατικών ενεργειών, προσθέτουν.

Ο διοικητής των Φρουρών στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν διέψευσε παράλληλα τις αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης για πυροβολισμούς την Πέμπτη.

Ο Ιρανός Πρόεδρος Ραΐσι καταδίκασε το «ειδεχθές και απάνθρωπο έγκλημα» και η ανώτατη αρχή του Ιράν, ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Χαμενεΐ, δεσμεύτηκε να εκδικηθεί για τις δύο βομβιστικές επιθέσεις.

Οι διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου του Ιράν έσπευσαν να συνδράμουν τους τραυματίες στην τελετή, όπου εκατοντάδες Ιρανοί είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν την επέτειο της δολοφονίας του Σουλεϊμανί.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna αρχικά έκανε λόγο για 103 νεκρούς από την επίθεση, ενώ η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι υπάρχουν 211 τραυματίες, κάποιοι από τους οποίους σε κρίσιμη κατάσταση. Ο αριθμός των νεκρών αναθεωρήθηκε σε 95 γιατί κάποια ονόματα «καταγράφηκαν δύο φορές».

Ωστόσο το Ιράν στον τελευταίο σημερινό απολογισμό (4/1) αναθεώρησε ξανά προς τα κάτω, στους 84 νεκρούς.

Προηγούμενες επθέσεις στο Ιράν

Η Τεχεράνη συχνά κατηγορεί τους εχθρούς της, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι υποστηρίζουν αντι-ιρανικές μαχητικές ομάδες.

Το 2022, η σουνιτική μουσουλμανική μαχητική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για μια θανατηφόρα επίθεση σε σιιτικό ιερό στο Ιράν που σκότωσε 15 ανθρώπους.

Οι προηγούμενες επιθέσεις που ανέλαβε η οργάνωση περιλαμβάνουν δύο βομβιστικές επιθέσεις το 2017 που είχαν στόχο το κοινοβούλιο του Ιράν και τον τάφο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Χομεϊνί.

Η δολοφονία του Σουλεϊμανί σε επίθεση με drone στις 3 Ιανουαρίου 2020 στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης και τα αντίποινα της Τεχεράνης – με επίθεση σε δύο ιρακινές στρατιωτικές βάσεις που στεγάζουν αμερικανικά στρατεύματα – έφεραν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κοντά σε πλήρη σύγκρουση.

Ως επικεφαλής διοικητής της επίλεκτης δύναμης Κουντς, του υπερπόντιου βραχίονα του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), ο Σουλεϊμανί διηύθυνε μυστικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό και ήταν βασικό πρόσωπο στη μακροχρόνια εκστρατεία του Ιράν να οδηγήσει τις αμερικανικές δυνάμεις εκτός Μέσης Ανατολής.

Οι εντάσεις μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, μαζί με τον σύμμαχό του τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν φτάσει σε νέο υψηλόλόγω του πολέμου του Ισραήλ κατά των μαχητών της Χαμάς που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Γάζα.

Η πολιτοφυλακή Χούτι της Υεμένης που υποστηρίζεται επίσης από το Ιράν έχει επιτεθεί σε πλοία που λένε ότι έχουν συνδέσμους με το Ισραήλ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, μιας από τις πιο πολυσύχναστες εμπορικές οδούς στον κόσμο.

