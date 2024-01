Χιλιάδες αόρατα νανοπλαστικά στο εμφιαλωμένο νερό – Τι εντόπισαν οι επιστήμονες

Το εμφιαλωμένο νερό περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες μικροσκοπικά μόρια πλαστικού – πολύ περισσότερα απ’ ό,τι είχαν δείξει προγενέστερες έρευνες, αναφέρουν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Columbia.

Αναλύοντας με τεχνολογία λέιζερ τρεις μάρκες εμφιαλωμένου νερού που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ διαπίστωσαν πως ανά λίτρο περιέχουν 10 έως 100 φορές περισσότερα μόρια πλαστικού απ’ ό,τι έως τώρα πίστευαν.

Οι επιστήμονες γνώριζαν εδώ και χρόνια ότι το πόσιμο νερό, είτε είναι της βρύσης είτε εμφιαλωμένο, περιέχει μικροπλαστικά. Αυτά είναι κομματάκια πλαστικού με μήκος κάτω των 5 χιλιοστών.

Η νέα έρευνα, όμως, αποκαλύπτει ότι περιέχει πολλαπλάσια νανοπλαστικά. Αυτά έχουν μήκος κάτω από 100 μικρά (ή μικρόμετρα), δηλαδή κάτω από 100 εκατομμυριοστά του μέτρου.

Οι δυνητικές επιπτώσεις αυτών των μορίων στην υγεία δεν είναι γνωστές. Οι επιστήμονες, όμως, εκφράζουν ανησυχίες διότι είναι αρκετά μικρά ώστε να συσσωρευθούν στον οργανισμό.

Οι επιστήμονες που πραγματοποίησαν τη νέα μελέτη διευκρίνισαν πως οι ίδιοι περιόρισαν την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού. Ωστόσο δεν ζητούν από τον κόσμο να την διακόψει. «Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα υγείας», δήλωσε στους Times του Λονδίνου ο ερευνητής Dr. Beizhan Yan, αναπληρωτής καθηγητής Γεωχημείας στο Columbia.

Η νέα έρευνα

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύονται στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences. Όπως εξηγούν οι ερευνητές, χρησιμοποίησαν εξελιγμένη τεχνολογία για να μετρήσουν με ακρίβεια τα μόρια πλαστικού στο εμφιαλωμένο νερό.

Η τεχνολογία τους λέγεται μικροσκοπία σκέδασης Raman και μπορεί να ανιχνεύσει μόρια μεγέθους όσο ο κορωνοϊός που προκαλεί COVID. Με τη βοήθειά της οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως κατά μέσον όρο κάθε λίτρο εμφιαλωμένο νερό που εξέτασαν περιείχε 240.000 μόρια πλαστικού.

Το 90% αυτών των μορίων ήταν νανοπλαστικά. Τα επίπεδα αυτά είναι 10 έως 100 φορές υψηλότερα απ’ ό,τι είχαν βρεθεί σε προηγούμενες μελέτες. Σε εκείνες, όμως, είχαν χρησιμοποιηθεί τεχνολογίες που μετρούν μεγαλύτερου μεγέθους μόρια.

Από πού προέρχονται

Από πού προέρχονται, όμως, τα νανοπλαστικά που ανιχνεύθηκαν; Οι επιστήμονες εκτιμούν πως τρεις είναι οι πιθανές πηγές:

Το ίδιο το νερό

Τα μπουκάλια που το περιέχουν

Φίλτρα που χρησιμοποιούνται για να καθαριστεί το νερό

Τα μόρια των πλαστικών ανευρίσκονται στα βιομηχανικά απόβλητα, σε διάφορα προϊόντα ή να σχηματιστούν από την αποικοδόμηση των πλαστικών απορριμμάτων.

Με την πάροδο του χρόνου καταλήγουν στους ωκεανούς, που περιέχουν 50 έως 75 τρισεκατομμύρια μόρια πλαστικού, σύμφωνα με υπολογισμούς της UNESCO. Καταλήγουν επίσης στην τροφή και στον υδροφόρο ορίζοντα, και από εκεί φθάνουν εύκολα έως εμάς.

Οι ερευνητές συνεχίζουν την έρευνά τους, διότι θέλουν να εξετάσουν και το πόσιμο νερό της βρύσης και άλλες δυνητικές πηγές νανοπλαστικών.

Διαβάστε επίσης:

Στρεπτόκοκκος: Ποια είναι τα συμπτώματα και πότε πάμε στον γιατρό – 9+1 οδηγίες προφύλαξης

Νοσοκομείο Χανίων: Καταρρέει η ψυχιατρική κλινική – Λειτουργεί με έναν ειδικευόμενο γιατρό που εφημερεύει σερί 10 μέρες

Νυχτερινές εφόδους στα νοσοκομεία ετοιμάζει ο Άδωνις Γεωργιάδης