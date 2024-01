Αμετανόητος ο stalker της Σακίρα στο δικαστήριο – «Είναι γυναίκα μου» (Video)

Αμετανόητος εμφανίστηκε στο δικαστήριο ο stalker της Σακίρα, με τον 56χρονο άνδρα που κατηγορείται για παρακολούθηση και παρενόχληση της ποπ σταρ, να επιμένει στην υποτιθέμενη σχέση τους.

Όλα ξεκίνησαν τον περσμένο Απρίλιο, όταν η κολομβιανή τραγουδίστρια μετακόμισε με τα παιδιά της στο Μαϊάμι, έπειτα από τον χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ.

Η παραμονή του εκεί αποδείχθηκε επεισοδιακή, αφού ένας άγνωστος άνδρας παρακολουθούσε τη Σακίρα, φθάνοντας μάλιστα μέχρι την πόρτα του σπιτιού της με σκοπό να μπει μέσα.

Οι αρχές της Φλόριντα συνέλαβαν τον 56χρονο άντρα με το όνομα Ντάνιελ Τζον Βαλτιέρτη τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου με τον ίδιο να ισχυρίζεται στη δικη που ακολούθησε ότι διατηρούσε σχέση με την τραγουδίστρια.

Μάλιστα, απόσπασμα από τη δίκη κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με τον δικαστή να προσπαθεί να τον πείσει ότι η Σακίρα δεν είναι η γυναίκα του.

«Όχι κύριε, δεν είναι η σύζυγός σας. Έχω κάποιες ανησυχίες, πραγματικές ανησυχίες αυτή τη στιγμή, επειδή αυτός ο άνθρωπος έχει παραισθήσεις» ακούγεται να του λέει ο δικαστής, μεταξύ άλλων.

Εκείνος επέμεινε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του ποσού της εγγύησης από τον δικαστή οποίος αύξησε την εγγύηση στα 100.000 δολάρια από 50.000 δολάρια που είχε ορίσει αρχικά.

Επιπλέον, του επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα, ώστε ο 56χρονος να μην μπορεί να έχει κανενός είδους επαφή με τη Σακίρα, μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου, ακόμη και μέσω social media, ενώ έγινε απαιτητό να δίνει το «παρών» στο δικαστήριο.

🚨 Breaking: Shakira's Alleged Stalker Claims to Be Her Husband in the Court@shakira 's alleged stalker, Daniel John Valtier, faces increased bail and harassment charges. His persistent claims of being married to the star and actions like sending gifts led to his recent arrest.… pic.twitter.com/uMJDCoFELh