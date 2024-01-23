Στα «κάγκελα» οι φαρμακοποιοί με την άρση απαγόρευσης εξαγωγών φαρμάκων – «Θα αυξηθούν οι ελλείψεις»

Την έντονη αντίδρασή του στην απόφαση του ΕΟΦ για άρση της απαγόρευσης των εξαγωγών σε 137 σκευάσματα αλλά και παιδικά εμβόλια εμβόλια, εκφράζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), ξεκαθαρίζοντας ότι σε περίπτωση που λείψουν φάρμακα από την αγορά, «την αποκλειστική ευθύνη θα έχει η Κυβέρνηση».

Συγκεκριμένα με απόφαση του ΕΟΦ άρθηκε η απαγόρευση των εξαγωγών σε 137 σκευάσματα σε φαρμακευτικές κατηγορίες όπως αυτές των αντιπηκτικών, ινσουλινών, αντιεπιληπτικών, αντιψυχωσικών, καρδιολογικών και αναπνευστικών, σε φάρμακα για την οστεοπόρωση και σε κολλύρια για το γλαύκωμα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι πρωτότυπα φάρμακα που αποδεδειγμένα και επανειλημμένα έχουν εκλείψει από την αγορά φαρμάκου, λόγω ακριβώς των παράλληλων εξαγωγών, με αποτέλεσμα ο Έλληνας ασθενής να τα έχει στερηθεί.

Επίσης με την συγκεκριμένη απόφαση άρθηκε η απαγόρευση εξαγωγής και των παιδικών εμβολίων που εδώ και χρόνια βρισκόταν σε καθεστώς προστασίας από τις εξαγωγές, όπως τονίζει ο ΠΦΣ.

«Η απόφαση αυτή μας βρίσκει εντελώς αντίθετους καθώς θεωρούμε ότι θα επανέλθει η αγωνία και η ανασφάλεια των πολιτών για την εξασφάλιση της θεραπευτικής τους αγωγής, καθόσον πιστεύουμε ότι εντός μικρού χρονικού διαστήματος τα φάρμακα αυτά θα εξαφανιστούν εντελώς από τα φαρμακεία μας, αφού μέχρι τώρα τα περισσότερα από αυτά τα προμηθευόμαστε υπό μερική διάθεση και σε πολύ περιορισμένες ποσότητες από τις φαρμακαποθήκες» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΠΦΣ.

Σύμφωνα με τον επαγγελματικό κλάδο άμεσα οι φαρμακοποιοί θα ενεργοποιήσουν συστήματα παρακολούθησης διαθεσιμότητας φαρμάκων, καταγγέλλοντας την έλλειψη τους, όπως και τα φαινόμενα αδυναμίας προμήθειας των φαρμακευτικών σκευασμάτων από τις φαρμακαποθήκες.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αγωνίες μας και οι προβληματισμοί μας θα διαψευστούν και όλα θα λειτουργήσουν, με γνώμονα την εξασφάλιση της θεραπείας των ασθενών, ανεξάρτητα από την ταυτόχρονη επιχειρηματική εξαγωγική δραστηριότητα ομάδας επιχειρηματιών την οποία επιτρέπει πλέον η απόφαση της κυβέρνησης» αναφέρουν.

Ωστόσο επισημαίνουν ότι: «Εάν εξαφανιστούν τα φάρμακα από τα φαρμακεία της γειτονιάς και επανέλθουμε σε απαράδεκτες και τραγικές καταστάσεις αδυναμίας εκτέλεσης των συνταγών των ασθενών, την αποκλειστική ευθύνη θα έχει η κυβέρνηση».

