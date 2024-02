Η ποδοσφαιρική «κόντρα», και όχι μόνο, του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Λιονέλ Μέσι κρατάει σχεδόν δύο δεκαετίες.

Μάλλον όμως δεν είναι μόνο στο μυαλό των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων αλλά και σε αυτό των δύο σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Απόδειξη, η αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο κατά την διάρκεια φιλικού στη Σαουδική Αραβία.

Συγκεκριμένα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του στο φιλικό της Αλ Νασρ με την Αλ Χιλάλ, καθώς τα έβαλε με τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας επειδή φώναζαν το όνομα του Μέσι.

Το παιχνίδι ήταν στο πλαίσιο του τελικού του «Riyadh Season Cup» και διεξήχθη στη Σαουδική Αραβία, αλλά ο 39χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν φανερά εκνευρισμένος από το ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Όλα έδειχναν να του φταίνε και τα έβαλε με τους πάντες.

Αρχικά, ο Ρονάλντο τα έβαλε με τη διαιτητή για μια φάση όπου δεν του δόθηκε φάουλ. Οι δυο τους είχαν έναν έντονο διάλογο, και μάλιστα ο Πορτογάλος τής έδειχνε με χειρονομία να σηκωθεί και να φύγει από το γήπεδο.

Ronaldo was insult!ng the female referee and asking her to leave the pitch. 💀 pic.twitter.com/me5SdhJ5d9

Λίγο μετά, οι φίλαθλοι της Αλ Χιλάλ πίκαραν τον Ρονάλντο φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Λιονέλ Μέσι.

Ο Πορτογάλος φυσικά απάντησε, έστρεψε το βλέμμα του προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, έκανε μερικές χειρονομίες με τα χέρια και μάλιστα φάνηκε να τους λέει χαρακτηριστικά «Εγώ είμαι εδώ, όχι ο Μέσι».

Αλλά το… σόου του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είχε τελειώσει.

Μετά το τέλος του αγώνα, κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, οι φίλαθλοι της Αλ Χιλάλ του πέταξαν κασκόλ της ομάδας τους.

Ο Πορτογάλος, έντονα ενοχλημένος, πήρε ένα από αυτά τα κασκόλ και το έβαλε στα γεννητικά του όργανα, πριν το πετάξει περιφρονητικά προς τα πίσω.

