Το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας (Walk of Fame) του Χόλιγουντ απέκτησε ο Μαρκ Ράφαλο εν μέσω της μεγάλης επιτυχίας του «Poor Things».

Ο 56χρονος πρωταγωνιστής του Γιώργου Λάνθιμου φωτογραφήθηκε χθες, Πέμπτη (8/2), ξαπλωμένος πλάι στο αστέρι που -αν μη τι άλλο- αποτελεί μια αναγνώριση της προσφοράς του.

«Η δουλειά σου στο “Poor Things” αξίζει όλα τα βραβεία» είπε μεταξύ άλλων η Τζένιφερ Γκάρνερ, μιλώντας για τον Ράφαλο.

