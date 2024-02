Αλεξέι Ναβάλνι: Οργή από την G7 – Ζητεί διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της G7 κάλεσαν τη Ρωσία να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Οι υπουργοί εξέφρασαν την οργή τους για τον θάνατο στη φυλακή του Αλεξέι Ναβάλνι, που καταδικάστηκε άδικα για νόμιμες πολιτικές δραστηριότητες και τον αγώνα του κατά της διαφθοράς», ανέφερε το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσε η Ιταλία, που ασκεί την περίοδο αυτή την προεδρία της G7.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν σήμερα στο Μόναχο. Κατά την έναρξη της συνεδρίασής τους τήρησαν ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουν τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, ο οποίος πέθανε χθες στη φυλακή.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 340 άνθρωποι συνελήφθησαν το Σάββατο σε 30 ρωσικές πόλεις σε εκδηλώσεις που έγιναν στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info.

This guy is being arrested and taken to some hell hole in Russia for what crime? For laying a reef in memory of Navalny! Tucker Carlson you stupid fool you can have Russia every day of the week. You Treasonous clown! pic.twitter.com/H23Bs9Yl1O