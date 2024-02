ΗΠΑ: Σαλάχι έγινε… σταρ – Έμεινε έγκυος με παρθενογένεση

Ένα θηλυκό σαλάχι που ζει στο ενυδρείο μιας μικρής πόλης των ΗΠΑ θα φέρει στον κόσμο τα μικρά του μολονότι δεν έχει μοιραστεί ποτέ τη δεξαμενή του με ένα αρσενικό του είδους του. Ως αποτέλεσμα, έγινε η τοπική… σταρ αλλά και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επιστημόνων.

Η Σάρλοτ, που φιλοξενείται στο Χέντερσον της Βόρειας Καρολίνας εδώ και οκτώ χρόνια, εμφάνισε έναν ασυνήθιστο «όγκο» γύρω στα τέλη Νοεμβρίου. Οι φροντιστές της ανησύχησαν αρχικά ότι επρόκειτο για καρκίνο. «Άρχισε να πρήζεται ολοένα και πιο πολύ και πιστεύαμε ότι ήταν κακοήθεια» αφηγήθηκε η Κίνσεϊλ Μπουαγέτ, κτηνίατρος και αναπληρώτρια διευθύντρια του ενυδρείου. Τέτοιες κύστες είναι γνωστό ότι μπορεί να αναπτυχθούν στα αναπαραγωγικά όργανα των σαλαχιών που δεν ζευγαρώνουν.

Το υπερηχογράφημα όμως έσκασε σαν βόμβα για άλλον λόγο: ήταν αυγά.

Η Σάρλοτ, το σαλάχι, μπορεί να γεννήσει από μέρα σε μέρα. Η παρθενογένεση είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο και η περίοδος της κυοφορίας διαφέρει από τις συνηθισμένες που διαρκούν τρεις με τέσσερις μήνες.

Όποτε και αν γεννήσει πάντως, η μικρή πόλη είναι ήδη επί ποδός. Αφού παρέμεινε για πολύ καιρό κλειστό για συντήρηση, το ενυδρείο άνοιξε και πάλι την Πέμπτη και «όλοι όσοι έρχονται θέλουν να δουν τη δεσποινίδα Σάρλοτ», είπε η Μπουαγέτ.

