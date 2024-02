Θάνατος Ναβάλνι: Πάνω από 340 συλλήψεις σε εκδηλώσεις μνήμης στη Ρωσία – «Σιγή ιχθύος»  από τον Πούτιν

Τουλάχιστον 340 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα σε 30 ρωσικές πόλεις σε εκδηλώσεις που έγιναν στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα συλλήψεων σε πολιτικές κινητοποιήσεις στη Ρωσία μετά τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διαδηλώσεις κατά της «μερικής επιστράτευσης» που διέταξε η Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Russia: Putin's fascist enforcers continue mass arrests of people who come out to mourn the death of Alexei Navalny, assassinated by the regime. This is in Moscow. The people are just trying to lay flowers at impromptu memorials. pic.twitter.com/Vd0CntEv8V

Η OVD-Info ανέφερε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός συλλήψεων σήμερα έγιναν στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα, όπου το κίνημα υπέρ του Ναβάλνι ήταν παραδοσιακά ισχυρό, με 74 και 49 κρατούμενους, αντίστοιχα, μέχρι τις 16.36 ώρα Ελλάδας σήμερα.

Πλάνα του Reuters στην Αγία Πετρούπολη έδειξαν δεκάδες να συγκεντρώνονται δίπλα σε ένα μνημείο για τα θύματα καταστολής. Κάποιοι κατέθεταν λουλούδια και άφηναν κεριά, ενώ κάποιοι τραγούδησαν ύμνους και άλλοι αγκαλιάζονταν, δακρυσμένοι. Δημοσιογράφος του Reuters στο σημείο είπε ότι περίπου 30 άτομα συνελήφθησαν στο σημείο.

Right now in Russia, mass arrests happening on the streets of Saint Petersburg because people came out to mourn Navalny's death.



I’m sorry but there’s only one thing I can think of to say in response:



Fuck you, Tucker Carlson.



pic.twitter.com/2Pt0MJvZJP