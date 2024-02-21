Εμπρηστική επίθεση στα Πατήσια: Στις φλόγες τρία αυτοκίνητα τα ξημερώματα

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (21/2) τρια σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της οδού Αιλιανού στα Πατήσια.

Κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο με

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα παρακείμενα ΙΧ.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 3 ΕΙΧ οχήματα, επί της οδού Αιλιανού στην #Αθήνα. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 21, 2024

Οι φλόγες προκάλεσαν μεγάλες υλικές ζημιές και στα τρία οχήματα, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά οφείλεται σε εμπρηστική ενέργεια.

