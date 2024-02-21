search
Εμπρηστική επίθεση στα Πατήσια: Στις φλόγες τρία αυτοκίνητα τα ξημερώματα

21.02.2024 07:00
PYROSVESTIKI

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (21/2) τρια σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της οδού Αιλιανού στα Πατήσια.

Κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο με

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα παρακείμενα ΙΧ.

Οι φλόγες προκάλεσαν μεγάλες υλικές ζημιές και στα τρία οχήματα, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά οφείλεται σε εμπρηστική ενέργεια.

1 / 3