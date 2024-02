Ανησυχία για δεκάδες νεκρούς μετά την κατάρρευση ενός παράνομου ορυχείου χρυσού στην πόλη Λα Παράγκουα της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Γιόργκι Αρσινιέγκα, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (21/02).

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος εκτιμά ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ ακόμη περισσότεροι είναι εγκλωβισμένοι στο ορυχείο που κατέρρευσε. Παρ’ όλα αυτά, επειδή το σημείο είναι αρκετά απομακρυσμένο στη νοτιοανατολική Πολιτεία Μπολίβαρ, υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με το περιστατικό, δήλωσε ο Γιόργκι Αρσινιέγκα στο CNN.

Footage of the moment a mine collapsed at the Bulla Loca mine, where hundreds are believed to be buried and 30 people have died in La Paragua, Bolívar state, in Venezuela 🇻🇪

| 21 February 2024 |#minecollapse #BullaLoca #Venezuela

📹 @AlertasMundial pic.twitter.com/CJbQ9YwOx0