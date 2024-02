Εντυπωσιακή ανακάλυψη ενός νέου είδους της Τριασικής περιόδου (photos)

Ένας δράκος ηλικίας 240 εκατομμυρίων ετών αποκαλύφθηκε από ομάδα ερευνητών στη νότια Κίνα και η μελέτη του απολιθώματος εξέπληξε τους επιστήμονες.

Πρόκειται για έναν απίστευτα καλοδιατηρημένο απολιθωμένο σκελετό ενός υδρόβιου ερπετού πού είχε μήκος 5 μέτρων και έζησε κατά την Τριασική περίοδο.

Το ζώο αυτό ονομάστηκε «δράκος» επειδή είχε εξαιρετικά μεγάλο λαιμό. Το απολίθωμα εντοπίστηκε το 2003 σε αρχαία κοιτάσματα ασβεστόλιθου στη νότια Κίνα.

Η ενδελεχής μελέτη του απολιθώματος και της πλήρους ανατομίας του παράξενου προϊστορικού «τέρατος» εξέπληξε τη διεθνή ομάδα των επιστημόνων.

«Είχε άκρα σαν πτερύγια και ο λαιμός του είναι μακρύτερος από το σύνολο του σώματος και της ουράς του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δρ. Νικ Φρέιζερ, από το Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας, που συμμετείχε στην ομάδα που μελέτησε αυτό το παράξενο πλάσμα.

Η επιστημονική ονομασία του προϊστορικού ζώου είναι Dinocephalosaurus orientalis («Ανατολικός Δεινοκεφαλόσαυρος).

Ο Δρ. Φρέιζερ δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που μια επιστημονική ομάδα μπόρεσε να εξετάσει το πλήρες απολίθωμα ενός τέτοιου πλάσματος, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ παράξενο ζώο».

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε «ο πολύ μακρύς και εύκαμπτος λαιμός», με τους 32 ξεχωριστούς σπονδύλους, που έδινε σε αυτό το ζώο σημαντικό πλεονέκτημα καθώς κυνηγούσε την τροφή του, αναζητώντας την σε σχισμές κάτω από το νερό.

Η ανακάλυψη του Dinocephalosaurus orientalis προσθέτει μεγαλύτερο μυστήριο και προκαλεί την περιέργεια των επιστημόνων για την Τριασική περίοδο, όπως δήλωσε στο BBC News ο Δρ. Φρέιζερ. «Και κάθε φορά που ψάχνουμε σε αυτά τα γεωλογικά κοιτάσματα βρίσκουμε κάτι καινούριο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η Τριασική (ή Τριαδική) περίοδος είναι η γεωλογική περίοδος που εκτείνεται περίπου από τα 245 ως τα 175 εκατομμύρια έτη- το σημείο έναρξης της Ιουρασικής. Η Τριασική ακολουθεί την Πέρμια περίοδο του Παλαιοζωικού και ακολουθείται από την Ιουρασική. Πρόκειται για ένα διάστημα που χαρακτηρίστηκε στην αρχή και το τέλος του από μείζονα γεγονότα εξαφάνισης ειδών.

Η μελέτη, στην οποία περιγράφονται νέα απολιθώματα ζώων που εντοπίστηκαν στη νότια Κίνα, δημοσιεύεται στο περιοδικό Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.

