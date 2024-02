Η εκπρόσωπος τύπου του εκλιπόντος Αλεξέι Ναβάλνι δήλωσε ότι οι ρωσικές αρχές είπαν στη μητέρα του ότι ο γιος της πρέπει να ταφεί στην αποικία κρατουμένων όπου πέθανε εκτός αν συμφωνήσει εντός τριών ωρών να τον θάψει χωρίς να γίνει δημόσια κηδεία.

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιαρμούς, δήλωσε ότι η Λουντμίλα Ναβάλναγια αρνήθηκε να διαπραγματευτεί με την Ερευνητική Επιτροπή επειδή «δεν έχουν την εξουσία να αποφασίσουν πώς και πού θα θάψει τον γιο της».

«Απαιτεί τη συμμόρφωση με το νόμο, ο οποίος υποχρεώνει τους ερευνητές να παραδώσουν τη σορό εντός δύο ημερών από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί η αιτία θανάτου» πρόσθεσε η Γιαρμούς.

An investigator called Alexey’s mother an hour ago and gave her an ultimatum. Either she agrees to a secret funeral without a public farewell within 3 hours, or Alexey will be buried in the colony. She refused to negotiate with the IC, as they are not authorised to decide how and…