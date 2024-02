Μια εβδομάδα μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, η μητέρα του, Λιουντμίλα, κατάφερε την Πέμπτη (22/2) να δει τη σορό του γιου της στο νεκροτομείο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ίδια η μητέρα του, της επετράπη να δει τη σορό του γιου της σε νεκροτομείο, ωστόσο δεν την αφήνουν να την πάρει.

Η Λουντμίλα Ναβάλναγια κατηγόρησε τους Ρώσους ανακριτές ότι την «εκβιάζουν» σε σχέση με την κηδεία του γιού της, λέγοντας ότι προσπαθούν να την εξαναγκάσουν να κηδέψει το παιδί της «μυστικά», χωρίς καν την παρουσία συγγενών.

Η Λουντμίλα Ναβάλναγια έκανε τις δηλώσεις αυτές σε βίντεο που αναρτήθηκε στο You Tube. Δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση εκ μέρους των Ρώσων ανακριτών.

