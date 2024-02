Η φετινή  «Μις Γερμανία» είναι 39 ετών με καταγωγή από το Ιράν – Η αλλαγή στα πρότυπα ομορφιάς

Τον πολυπόθητη τίτλο της «Μις Γερμανία» για το 2024 κέρδισε η 39χρονη Απαμέχ Σενάουερ με καταγωγή από το Ιράν.

Η Απαμέχ Σενάουερ είναι αρχιτέκτονας και μητέρα δύο παιδιών, γεννήθηκε στην Τεχεράνη και μετανάστευσε στη Γερμανία σε ηλικία 6 ετών.

Meet the new "Miss Germany", Apameh Schönauer, a 39-year-old of Iranian immigrant origin.



She said she plans to campaign for Diversity.



What a freaking joke. They're just sadistically rubbing it in our faces now. Showing us ugly women and telling us they're beautiful. pic.twitter.com/SUnmbOMPjq