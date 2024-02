Ισραήλ: Χιλιάδες πολίτες αποδοκίμασαν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Αστυνομική βία κατά των διαδηλωτών (Videos)

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το βράδυ του Σαββάτου σε αρκετές πόλεις του Ισραήλ, ζητώντας επιτακτικά την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και αποδοκιμάζοντας την κυβέρνηση Νετανιάχου.

«Καλώ την πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στην ιστορία (του Ισραήλ) να παραιτηθεί!» φώναξε στους συγκεντρωθέντες στο Τελ Αβίβ ένας έφεδρος αξιωματικός του ισραηλινού στρατού που τραυματίστηκε στη διάρκεια των πρόσφατων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που επέρριπταν στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την ευθύνη για την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, προκαλώντας τον θάνατο περίπου 1.200 ανθρώπων: «Εσύ είσαι ο ηγέτης! Εσύ φταις!».

Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να απωθήσει διαδηλωτές που επιχείρησαν να αποκλείσουν κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Τελ Αβίβ.

Protests are being suppressed in IsraHell…



Let the party begin 😊#Israel #Ukraine️ #Ukraina #GazzeStarving pic.twitter.com/BK7eTgjbXl