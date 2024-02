Με το σκεπτικό ότι στην ταινία χρησιμοποιείται «γλώσσα που εισάγει διακρίσεις», το Βρετανικό Συμβούλιο Αξιολόγησης Ταινιών (BBFC) αποφάνθηκε ότι η περίφημη ταινία «Μαίρη Πόππινς» δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των οκτώ ετών.

Συγκεκριμένα, η ταινία με την οποία έχουν μεγαλώσει χιλιάδες παιδιά, κρίθηκε ότι έχει ορισμένες σκηνές «ακατάλληλες για μικρά παιδιά» και πλέον επιτρέπεται να την δουν μόνον όσα είναι άνω των οκτώ ετών.

Ω «γλώσσα που εισάγει διακρίσεις» θεωρήθηκαν δύο αναφορές της λέξης Hottentots – που θεωρείται ρατσιστική και προσβλητική.

