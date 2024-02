Απίστευτα πράγματα συνέβησαν στο ντέρμπι κορυφής του πρωταθλήματος του Κατάρ, μεταξύ της Αλ Γουακρά και της Αλ Σαντ, όπου ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε πέναλτι για χέρι, αφού εξέτασε τη φάση στο VAR.

Ο Αλ Θάνι είναι ο πρόεδρος της Αλ Γουάκρα και η παράβαση που έδωσε ο διαιτητής στο 65ο λεπτό δεν του άρεσε καθόλου. Η απόφαση του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με το μέλος της βασιλικής οικογένειας να κάνει «ντου» στον αγωνιστικό χώρο.

Ο πρόεδρος της Αλ Γουακρά ήταν σε έξαλλη κατάσταση, με τους ανθρώπους της προσωπικής φρουράς του, αλλά και ποδοσφαιριστές να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.

🇶🇦 A football match was stopped due to the president of Al-Wakrah Club, Sheikh Khalifa bin Hassan Al-Thani, protesting against the decisions of the match referee and wanted to withdraw his players after the ref awarded the opposition with a penalty. pic.twitter.com/8FjEfgQy68