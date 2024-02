Η ηθοποιός της γνωστής σειράς «Euphoria», Χάντερ Σέιφερ, συνελήφθη τη Δευτέρα (26/2), ενώ διαδήλωνε υπέρ του Παλαιστινιακού λαού με την οργάνωση «Jewish Voice for Peace».

Σύμφωνα με τη New York Post, η Σέιφερ συνελήφθη επειδή εισέβαλε μαζί με άλλους διαδηλωτές στα κεντρικά γραφεία του NBC στο Rockefeller Center για να διακόψει την εμφάνιση του προέδρου Τζο Μπάιντεν στο «Late Night with Seth Meyers».

Η Σέιφερ απαθανατίστηκε από φωτογράφους φορώντας ένα μπλουζάκι «Cease-fire now», ενώ οδηγήθηκε έξω από το κτίριο από έναν αστυνομικό με τα χέρια πισθάγκωνα σύμφωνα με την εφημερίδα.

Hunter Schafer, a star in the television series 'Euphoria,' was detained by police during a pro-Palestine protest in New York City https://t.co/BIFqqlEClS pic.twitter.com/EKfXFHFjL5