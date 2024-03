Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι του Σαββάτου – Ποιος κέρδισε το δυναμικό κοινό

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time και late night ζώνη.

Το βράδυ του Σαββάτου (2/3) στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό σύνολο πήρε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», ενώ ακολούθησαν το «5×5 Special» και «Οι Απαράδεκτοι».

Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκαν «Οι Απαράδεκτοι», με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στην τρίτη η «Ξένη ταινία – Μπάτε Σκύλοι Αλέστε».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 16,6%

5X5 SPECIAL 12,7%

ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ 11,6%

J2US 10,8%

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA 10,2%

ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ 10,0%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 7,4%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΝΑΣ ΑΠΕΝΤΑΡΟΣ ΛΕΦΤΑΣ 7,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – BEYOND THE LAW 5,9%

LATE NIGHT:

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – SUPERMAN: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 7,8%

THE 2NIGHT SHOW BEST OF 7,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΟ 12 7,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – RACE: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ 6,4%

