ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 13:05
05.03.2024 19:58

Αιφνιδιαστική αντικατάσταση του υποδιοικητή της ΕΥΠ που ελέγχει και το σύστημα υποκλοπών

05.03.2024 19:58
Σε αιφνιδιαστική αντικατάσταση του υποδιοικητή της ΕΥΠ που είναι αρμόδιος για την αντικατασκοπία, το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία αλλά και την εποπτεία του διαβόητου συστήματος «νομίμων συνακροάσεων» των μυστικών υπηρεσιών, προχωρά η κυβέρνηση.

Όπως αποκαλύπτουν τα Νέα, αποχωρεί από τη θέση του ο 60χρονος πρώην υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ. Γεώργιος Κέλλης που είχε τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο πόστο τον Ιανουάριο του 2023.

Στην θέση του τοποθετείται ο πρώην ανώτατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ με επιτυχίες στην δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος στην Θεσσαλονίκη κ. Αντώνης Τζίτζης που είχε αποστρατευτεί προ διετίας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η συγκεκριμένη αλλαγή φαίνεται να αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που πλέον έχει «ατύπως» στην ΕΥΠ και της εν λευκώ διαχείρισης από το Μαξίμου όλων των θεμάτων ασφαλείας από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Κι αυτό παρ’ ότι η εποπτεία της ΕΥΠ ανήκει ακόμη τυπικά στο γραφείο του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε προσφάτως συνάντηση με την διοίκηση της ΕΥΠ.

Η αλλαγή αυτή αποδίδεται από υπηρεσιακούς παράγοντες «στην ανάγκη πιο εύρυθμης λειτουργίας της ΕΥΠ με δεδομένη ωστόσο την προσφορά και την αξία του κ. Κέλλη».

