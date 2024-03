Λονδίνο: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους ζητώντας εκεχειρία στη Γάζα

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στο Λονδίνο με αίτημα την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, έπειτα από πέντε και πλέον μήνες ενός καταστροφικού πολέμου μεταξύ του Ισράηλ και του ισλαμιστικού κινήματος της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Με αφετηρία το Hyde Park Corner, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, οι διαδηλωτές, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της οργάνωσης Palestine Solidarity Campaign, παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, το πλήθος φώναζε το σύνθημα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και ζητούσε να εφαρμοστεί «τώρα» μια κατάπαυση του πυρός, καταγγέλλοντας τους περισσότερους από 30.000 νεκρούς που έχουν προκαλέσει τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τις αρχές της παλαιστινιακής οργάνωσης.

London today.



Marching for peace.



An end to the slaughter.

An end to the slaughter of children.

For food to enter Gaza 🇵🇸

For sanctions against Israel 🇮🇱

For a boycott of Israel 🇮🇱

For The Hague to step up now.



Standing with Palestinians 🇵🇸



pic.twitter.com/HbWawht80R