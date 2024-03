Αυτοσαρκασμός Μπάιντεν για την ηλικία του: «Δεν είμαι νεαρός, αλλά αυτό δεν είναι μυστικό» (Video)

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό απευθύνεται στους ψηφοφόρους του στη νέα του διαφημιστική καμπάνια ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Δεν είμαι νεαρός. Αυτό δεν είναι μυστικό», λέει ο Τζο Μπάιντεν και προσθέτει: «Αλλά άκου πώς πάει το πράγμα: Καταλαβαίνω πώς να πετυχαίνω πράγματα για τον αμερικανικό λαό».

I'm not a young guy. That's no secret. But, here's the deal: I understand how to get things done for the American people.



Here’s the first ad of our spring media campaign. pic.twitter.com/SFvwMdgzwv