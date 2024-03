Την επόμενη ταινία του ετοιμάζει ο Γιώργος Λάνθιμος μετά την τεράστια επιτυχία στα Όσκαρ, όπου η ταινία του «Poor Things» απέσπασε 4 βραβεία.

Η Searchlight, το στούντιο που διανέμει την ταινία, την πρόσθεσε στο ημερολόγιο προβολών της στις 21 Ιουνίου.

Αν και η πλοκή παραμένει μυστική, το Kinds of Kindness είναι μια ταινία που επανασυνδέει τη Στόουν με τους συμπρωταγωνιστές της στο Poor Things Γουίλεμ Νταφόε και Μάργκαρετ Κουάλεϊ, καθώς και τον ηθοποιό του The Favourite, Τζο Άλγουιν.

Ο Λάνθιμος έγραψε το σενάριο μαζί με τον Ευθύμη Φιλίππου, με τον οποίο έγραψε μαζί τα The Lobster, Killing of a Sacred Deer και Dogtooth. Η ταινία, με αρχικό τίτλο And, γυρίστηκε στη Νέα Ορλεάνη στα τέλη του 2022.

Το Kinds of Kindness είναι η πέμπτη συνεργασία μεταξύ της Στόουν και του Λάνθιμου, οι οποίοι μόλις συνεργάστηκαν στο Poor Things, μια κωμωδία φαντασίας που χάρισε στη Στόουν το δεύτερο Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού της καριέρας της.

