«Φαρμάκι» στάζει ο Άρειος Πάγος για την Ευρωπαία Εισαγγελέα – «Φρένο» με αιχμές για τις αρμοδιότητές της για τα Τέμπη

Ενοχλημένη εμφανίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου από την επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι και κυρίως από τις δηλώσεις της σε ελληνικά ΜΜΕ για το ζήτημα των Τεμπών.

Η ηγεσία του Αρείου Πάγου σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «εθιμοτυπική επίσκεψη κατόπιν αιτήματός της», αναφερόμενη στην Λάουρα Κοβέσι, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου, αλλά έγινε γνωστή με δελτίο Τύπου που εκδόθηκε δύο ημέρες μετά τη συνάντηση και συγκεκριμένα στις 15 Μαρτίου.

Από την πλευρά τους, η Πρόεδρος και η Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου σημείωσαν αφ’ ενός την «πρόθεση για στενή και αρμονική συνεργασία των εισαγγελικών λειτουργών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Εισαγγελίας της Χώρας μας», επισημαίνοντας ωστόσο πως αυτή πρέπει να γίνεται «μέσα στα θεσμικά πλαίσια που καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, ο οποίος περιορίζει την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκλειστικά και μόνον στις αξιόποινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου

«Στις 13/3/2024 η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας κ. Laura Codruta Kövesi, πραγματοποίησε, κατόπιν αιτήματός της, εθιμοτυπική επίσκεψη στον Άρειο Πάγο και συναντήθηκε με την Πρόεδρο και την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Κατά τη συνάντηση αυτή, επιβεβαιώθηκε εκατέρωθεν η πρόθεση για στενή και αρμονική συνεργασία των εισαγγελικών λειτουργών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Εισαγγελίας της Χώρας μας, οπωσδήποτε, μέσα στα θεσμικά πλαίσια που καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, ο οποίος περιορίζει την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκλειστικά και μόνον στις αξιόποινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Αρεοπαγίτης Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Αρεοπαγίτης Αντεισαγγελέας Εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου»

«Ενοχλημένος» και ο πρόεδρος των Διοικητικών Δικαστών

Την έντονη ενόχλησή του για την παρέμβασή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κόβεσι, είχε σπεύσει να εκφράσει ο Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών Παναγιώτης Δανιάς.

Ο Παναγιώτης Δανιάς, σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι η κ. Κοβέσι υπερβαίνει κατά πολύ τις αρμοδιότητές της, ενώ προχώρησε και σε σύγκριση με τον Βέλγο ανακριτή της υπόθεσης της Καϊλή και την υποψηφιότητά του στις Ευρωεκλογές.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του κάνει συστάσεις στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, κάνει λόγο για «βαρύγδουπες δηλώσεις» και ζητά αν έχει στοιχεία για εμπόδια από υπουργούς να τα πάει στην ελληνική Βουλή.

Η ανάρτηση Δανιά:

«Noμίζω ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας υπερβαίνει κατά πολύ τις αρμοδιότητές της, όταν μας λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε το νόμο περί ευθύνης Υπουργών (!!), ή και το Σύνταγμα (!!!), ώστε να μπορεί, δήθεν, να κάνει ανενόχλητη την έρευνά της.

Θα της συνιστούσα, λοιπόν, να κάνει τη δουλειά της αθόρυβα και μεθοδικά, όπως κάνουν οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ Δικαστές και Εισαγγελείς στις Χώρες – Μέλη, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις που προσβάλουν την θεσμική αυτονομία των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και την καθιστούν μέρος του προβλήματος, αντί της λύσης.

Και δεν την εμποδίζει, βέβαια, η ασυλία των Υπουργών να ζητήσει έγγραφα (το σημαντικότερο), μαρτυρίες από μέλη Διοικήσεων κλπ., και στοιχεία από οποιαδήποτε πηγή της είναι χρήσιμα για την εργασία της.

Και η εργασία της δεν είναι να δίνει συνεντεύξεις στα μέσα και να μιλάει για το “τραύμα” των συγγενών των θυμάτων (αναμφίβολα υπαρκτό, αλλά ΑΔΙΑΦΟΡΟ για την αναζήτηση της αλήθειας).

Και αν διαπιστώσει, πράγματι, εμπόδια στο έργο αυτό από Υπουργούς, να τους κατονομάσει και να το στείλει στην (Ελληνική) Βουλή, που είναι η μόνη αρμόδια να επιληφθεί. Εκτός, αν ο σκοπός της είναι να κατέβει και αυτή στις Ευρωεκλογές, σαν τον Βέλγο ανακριτή της υπόθεσης της Καϊλή».

Γεωργιάδης: «Είναι απαράδεκτη, ελπίζω να την τιμωρήσουν» (video)

«Πυρά» εναντίον της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, η οποία «χρέωσε» στην κυβέρνηση ότι μπλοκάρει τις έρευνες για το έγκλημα των Τεμπών, εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μάλιστα ο υπουργός Υγείας ζήτησε, ούτε λίγο ούτε πολύ, την αποπομπή και τιμωρία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την παρέμβασή της αναφορικά με την άρση της ασυλίας βουλευτών.

«Όσον αφορά την παρέμβαση της ευρωπαίας εισαγγελέως όμως, που είπε να αλλάξει το Σύνταγμα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θεωρώ την επέμβαση της παντελώς απαράδεκτη, πέραν παντός ορίου θεσμικού ρόλου που έχει», δήλωσε το πρωί της Τρίτης (19/3) μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Εγώ δηλαδή δεν σας κρύβω ότι αν υπάρχει διαδικασία, ακόμα και να αμφισβητήσουμε τη θέση της, θα πρέπει το κάνουμε. Είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε και ελπίζω να υπάρχουν θεσμοί στις Βρυξέλλες να την τιμωρήσουν γι’ αυτό. Στις Βρυξέλλες, τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν ανεξάρτητα κυρίαρχα κράτη και δεν δεχόμαστε κομισάριους ή δερβέναγες για να μας πουν τι θα κάνουμε στη χώρα μας», πρόσθεσε.

«Έχει θεσμικό ρόλο και μίλησε με ιταμό ύφος σε μία ανεξάρτητη κυρίαρχη Δημοκρατία. Ήταν παντελώς απαράδεκτη και απορώ πως ο κόσμος δε βλέπει πόσο απαράδεκτο είναι, ένας άνθρωπος που έχει αξίωμα δημόσιο να παρεμβαίνει με αυτό τον τρόπο σε ένα κυρίαρχο κράτος», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα (από το 9:00 και μετά):

Λάουρα Κοβέσι: Μας μπλοκάρουν από το να βρούμε την αλήθεια, να εφαρμόσουμε δικαιοσύνη

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας στο star για τις για την έρευνες για την τραγωδία των Τεμπών δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μας μπλοκάρουν από το να βρούμε την αλήθεια. Μας μπλοκάρουν από το να εφαρμόσουμε δικαιοσύνη»,

«Εάν σου απαγορεύουν να κάνεις έρευνα, δεν μπορείς να αποκαλύψεις την αλήθεια», δήλωσε μιλώντας στο Star, ερωτώμενη για το εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Όπως είπε, είδε φωτογραφίες των αθώων θυμάτων της τραγωδίας και συγκινημένη υποσχέθηκε στους συγγενείς πως θα κάνει τα πάντα για να δικαιωθούν οι ψυχές των παιδιών τους.

Για να συμβεί όμως αυτό ζητά αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, διότι, όπως σημειώνει, με το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της και να αποδοθεί δικαιοσύνη. «Δυστυχώς η Συνταγματική πρόβλεψη πρέπει να αλλάξει. Γι’ αυτό το έχουμε ζητήσει και έχουμε στείλει επιστολή στην Κομισιόν», όπως είπε.

Αναφερόμενη στη σύμβαση 717, που προέβλεπε την εγκατάσταση τηλεδιοίκησης, στο σιδηροδρομικό τμήμα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, φωτοσήμανσης και αυτόματου συστήματος πέδησης, η εισαγγελέας υπογράμμισε πως «εάν το έργο είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, τα Τέμπη δεν θα είχαν συμβεί».

Το πολυσέλιδο έγγραφο, ουσιαστικά, διαλύει τους ισχυρισμούς της Ν.Δ. στο σχετικό της πόρισμα, το οποίο αποδίδει σχεδόν αποκλειστικά την τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος.

«Αυτό το τραύμα δεν μπορεί να επουλωθεί χωρίς δικαιοσύνη. Τον Δεκέμβριο καλέσαμε 23 δημόσιους λειτουργούς. Ερευνήσαμε μόνο τα κομμάτια που αφορούν το πώς αξιοποιήθηκαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια», τόνισε.

Η Λάουρα Κοβέσι ρωτήθηκε και για το ψήφισμα της Μαρίας Καρυστιανού που στο διαδίκτυο συγκεντρώνει πάνω από 1.300.000 υπογραφές από ανθρώπους που επιθυμούν την άρση ασυλίας υπουργών στην Ελλάδα.

«Υπόσχομαι στους συγγενείς ότι θα κάνω τα πάντα» αναφέρει η Ευρωπαία αξιωματούχος. «Ειλικρινά τους ενθαρρύνω να μην τα παρατήσουν μέχρι να δικαιωθούν. Να μην τα παρατήσουν από το να βρουν την αλήθεια. Δεν έχω λόγια για να τους πω γιατί δεν βρέθηκα στη θέση τους. Αλλά ως Εισαγγελέας, τους υπόσχομαι ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας. Η συνταγματική πρόβλεψη πρέπει να αλλάξει. Πολύ νέοι και αθώοι… Δεν υπάρχουν λόγια… Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία. Αυτό το δράμα», τονίζει.

