Βραζιλία: Μετά τον καύσωνα, στο έλεος των καταιγίδων – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Ομάδες διάσωσης εργάζονται υπό καταρρακτώδη βροχή για να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα της σφοδρής καταιγίδας που έπληξε στα τέλη της εβδομάδας το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ιδίως την πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων.

Στην Πετρόπολις, όπου τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε ένα σπίτι κι ένα μικρό κτίσμα, μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου βοήθησε χθες το πρωί στη διάσωση ενός κοριτσιού, το οποίο είχε εγκλωβιστεί για 16 ώρες κάτω από τα συντρίμμια. Το πτώμα του πατέρα της βρέθηκε δίπλα της.

«Ο πατέρας ηρωικά προστάτευσε τη κοριτσάκι με το σώμα του και εκείνη σώθηκε (…). Νιώθουμε πόνο, όμως είμαστε ευγνώμονες για αυτό το θαύμα», δήλωσε στο AFP o Λούις Κλαούντιο ντε Σόουζα, ηλικίας 63 ετών, γείτονας της οικογένειας.

Συνολικά, η πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο καταμετρά οκτώ νεκρούς από την έναρξη των ακραίων καιρικών φαινομένων τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, στις πόλεις Πετρόπολις, Τερεσόπολις, Σάντα Κρουζ και Αραΐαλ ντο Κάμπο, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Στη γειτονική πολιτεία Εσπιρίτο Σάντο, ένας νέος απολογισμός που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές κάνει λόγο για 12 νεκρούς.

Χιλιάδες άνθρωποι δεν μπόρεσαν να βρουν καταφύγιο εξαιτίας της κακοκαιρίας, δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σε ένα μήνυμα που ανήρτησε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στον πλατφόρμα Χ.

Τέτοιες τραγωδίες εντείνονται με την κλιματική αλλαγή, υπενθύμισε ο βραζιλιάνος πρόεδρος, σε μια χώρα που έχει βρεθεί στο έλεος φυσικών καταστροφών επανειλημμένα.

