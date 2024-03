O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Μπρους Σπρίνγκστιν στην επερχόμενη ταινία με προσωρινό τίτλο «Deliver Me From Nowhere», όπως επιβεβαίωσε το Variety.

Το νέο έργο θα επικεντρωθεί στην περίοδο που δημιούργησε το άλμπουμ «Nebraska» σε σενάριο Σκοτ Κούπερ, ο οποίος είναι και ο επικρατέστερος για να αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Έρικ Ρόμπινσον και Έλεν Γκόλντσμιθ-Βάιν της Gotham Group, καθώς και ο πρώην πρόεδρος του Netflix Σκοτ Στάμπερ. Είναι το πρώτο πρότζεκτ που αναλαμβάνει μετά την αποχώρησή του από την πλατφόρμα.

Η A24 βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για να αναλάβει την ταινία η οποία θα βασίζεται στο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς «Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska» που κυκλοφόρησε τον περασμένο χρόνο.

