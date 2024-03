Novacinema: Συναρπαστικός Απρίλιος για όλη την οικογένεια με μεγάλες πρεμιέρες, καθηλωτικά αφιερώματα και ζώνη «EasterFun»!

Καθηλώνουν οι πρεμιέρες «Asteroid City», «In the Land of Saints & Sinners», το φινάλε της σειράς «The Good Doctor», αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου «Book Club» και η Πασχαλινή ζώνη «Easter Fun»!

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2024. Ο Απρίλιος έρχεται με άκρως συναρπαστική, καθηλωτική και Πασχαλινή διάθεση να ξεφυλλίσει από την σελίδα στην οθόνη το πλούσιο premium μενού στα Novacinema τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!

Με τις μεγάλες πρεμιέρες «Asteroid City» με τον Tom Hanks, « In the Land of Saints & Sinners» με τον Liam Neeson, το φινάλε της σειράς « The Good Doctor» με την 7η σεζόν! Παράλληλα, με το αφιέρωμα « Book Club» στην Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου (23/4) με δύο ταινίες back to back από τις 22-28 Απριλίου, με τη ζώνη «Easter Fun» ταινίες και καρτούν για όλη την οικογένεια από τις 26 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου αλλά και αφιέρωμα στο γαλλικό σινεμά με δύο ταινίες back to back!

Η ζώνη Sunday Premiere θα καθηλώσει τις Κυριακές τους σινεφίλ με μεγάλες ταινίες στις 22:00 στο Novacinema1 όπως:

Το αστυνομικό θρίλερ του υποψήφιου για Oscar σκηνοθεσίας Robert Lorenz « In the Land of Saints & Sinners​ ​» (7/4) με τους Liam Neeson, Desmond Eastwood, Kerry Condon

« Τη ρομαντική κωμωδία «Asteroid City​» (14/4) με τους Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Edward Norton σε σκηνοθεσία του Οσκαρικού Wes Anderson

με τους Την αστυνομική κωμωδία «Maggie Moore(s)​» (21/4) με τους Tina Fey, Jon Hamm, Micah Stock

Την κωμωδία «Book Club: The Next Chapter​ » (28/4) με τους Diane Keaton, Jane Fonda, Don Johnson, Andy Garcia

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1 μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «The Karate Kid​» (4/4), «The Fate of the Furious​» (11/4), «Gangs of New York​» (18/4) και « Charlie’s Angels: Full Throttle» (25/4).​ Την ίδια στιγμή και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες « Bloody Cinema » (κάθε Παρασκευή στις 23:00), « Family Cinema » θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν, ενώ η ζώνη « World Cinema » για τον Απρίλιο θα έχει αφιέρωμα στο γαλλικό κινηματογράφο με δύο ταινίες back to back στο Novacinema1 κάθε Τετάρτη από τις 22:00 (3/4 «Novembre» & «Alibi.Com2», 10/4 «Les Miserables» & «OSS 117: From Africa with Love​», 17/4 «How To Be a Good Wife» & «Only the Animals​», 24/4 «Happy End» & «Eiffel»).​

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4 ο 7ος και τελευταίος κύκλος της σειράς «The Good Doctor» αλλά και τρεις νέες συναρπαστικές σειρές! Από την Tρίτη 9 Απριλίου στις 22:00 και κάθε Τρίτη την ίδια ώρα θα προβάλλεται η σειρά θρίλερ « Platform 7 » με τους Jasmine Jobson, Tábata Cerezo, Yaamin Chowdhury​ ενώ από τη Τετάρτη 10 Απριλίου και κάθε Τετάρτη στις 22:00 θα μεταδίδεται ο 7ος και τελευταίος κύκλος της ιατρικής δραματικής σειράς «The Good Doctor» με τους Freddie Highmore, Richard Schiff​.

Πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Απριλίου στις 22:00 (και κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα) θα κάνει η σειρά μυστηρίου «The Killing Kind» με τους Emma Appleton, Colin Morgan, Elliot Barnes-Worrell​ και από την Παρασκευή 26 Απριλίου στις 22:00 (και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα) θα μεταδίδεται η δραματική σειρά θρίλερ «The Irrational» με τους Jesse L. Martin, Maahra Hill, Molly Kunz​. Παράλληλα, συνεχίζονται στο Novacinema4 οι σειρές «Of Money and Blood», «La Brea season 3», «Gray», «NCIS season 21», «The Winter King» και «Τed».

Τον Απρίλιο τα Novacinema γιορτάζουν την International Book Day (23/4) προβάλλοντας από τις 22 έως τις 28 Απριλίου καθημερινά από τις 22:00 στο Novacinema2 δύο ταινίες back 2 back που αποτελούν κινηματογραφικές μεταφορές βιβλίων και έχουν αφήσει το στίγμα τους τόσο στο χαρτί όσο και στη μεγάλη και μικρή οθόνη! Στο πλαίσιο του αφιερώματος «Book Club» για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες «The Reader», «The Danish Girl», «Bridget Jones Diary», «Armageddon Time», «Pride and Prejudice», «Call me by your name», «Cape Fear», «She said», «Τhe subtle art of not giving a f*ck», «Atonement», «Love again», «Lyle, Lyle, Crocodile», «Where the crawdads sing», «A Man called Otto».

Παράλληλα, από τις 26 Απριλίου έως 12 Μαΐου το Novacinema2 στις 20:00 δημιουργεί την αγαπημένη καθημερινή πασχαλινή ζώνη «East Fun» για όλη την οικογένεια, με οικογενειακές και μεταγλωττισμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων!Μεταξύ άλλων οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες «Sing», «Minions», «Ruby Gillman teenage kraken», «Chickenhare and the hamster of darkness», «Hotel Transylvania 3: summer vacation», κ.α.

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε και τον Απρίλιο θα καθηλώσει! Κάθε Τρίτη στις 21:00 στο πλαίσιο της ζώνης «Ιστορίες Γυναικών» θα προβληθούν τα ντοκιμαντέρ «Agatha Christie: 100 Years of Poirot and Miss Marple» (2/4), ​«Varda by Agnès» (9/4), «Julie Andrews Forever​» (16/4), «Margaret Atwood: A Word After A Word After a Word is Power» (23/4) και «Catherine Deneuve​» (30/4) ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 μια ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για κάθε ηλικία και για όλα τα γούστα, για να ακολουθήσει αμέσως μετά καθημερινά το « The Tonight Show Jimmy Fallon». Στις 2/4 κάνει πρεμιέρα στο Novalifε η σειρά «Lucky Hank»ενώ συνεχίζουν να μεταδίδεται η σειρά «Lara’s choice».

Συναρπαστικό το μενού όμως και για τα Boxsets της ΕΟΝ Οn Demand!​ Οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν όλους τους κύκλους των σειρών «Minx», «The Last Panthers», «Years & Years», «The Sea Beyond».

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Απριλίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

