Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων – Πρόγραμμα Απριλίου 2024

01.04 || «Φροντίδα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Αττική: Προκλήσεις και προοπτικές» | Η ημερίδα, θα έχει ως στόχο την προαγωγή του διαλόγου αναφορικά με το ευαίσθητο θέμα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων και επιθυμεί να τονίσει την αναγκαιότητα διασύνδεσης και συνεργασίας των φορέων ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων με τους λοιπούς θεσμικούς φορείς. Από την ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ και την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)

04-30.04 || «Σινεμά στο Υδαταέριο» | Cinobo x Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου | Το Cinobo και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου συμπράττουν για μια σειρά κινηματογραφικών προβολών, στο ιδιαίτερο κτίριο του Νέου Υδαταερίου, που φέρνουν σε διάλογο την έβδομη τέχνη με την βιομηχανική κληρονομία. Οι θεατές θα ταξιδέψουν σε επτά ιστορίες, όπου η ζωή στη σύγχρονη πόλη, μοιάζει με μία ατέλειωτη γραμμή παραγωγής.

06-07.04 || Της τριανταφυλλιάς τα φύλλα | 4η Συνάντηση νέων συγκροτημάτων παραδοσιακής μουσικής | Ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, παρουσιάζουν ένα διήμερο γεμάτο τραγούδια και μουσικές με είκοσι μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Περισσότεροι από εκατό νέοι μουσικοί και τραγουδιστές που εμπνέονται από την προσωπικότητα της Δόμνας Σαμίου και τον πολύτιμο θησαυρό που άφησε ως παρακαταθήκη, μεταφέρουν στο σήμερα τους ήχους της παράδοσης.

07.04 || “Το Σκασιαρχείο” | Η δράση του κινήματος Freinet στην Ελλάδα | Εκδήλωση – συζήτηση για τη δράση της παιδαγωγικής ομάδας “Το Σκασιαρχείο” τη δεκαετία 2014-2024 για τη φιλοσοφία της παιδαγωγικής Freinet, μέσα από την εφαρμογή της στο ελληνικό δημόσιο σχολείο.

13-14.04 || Teddy’s Night στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου | Το πιο πρωτότυπο sleepover για τους λούτρινους φίλους των παιδιών 3-5 ετών επιστρέφει στο μουσείο! Οι μικροί μας φίλοι μαζί με τις οικογένειές τους και τα αγαπημένα τους λούτρινα teddies τρυπώνουν στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου, χαρίζοντας για μία ακόμα φορά μια αξέχαστη εμπειρία στα παιδιά και τους καλύτερούς τους φίλους, τα δικά τους κουκλάκια!

13-14.04 || Erasmus Leaders 2024 | Το πιο ολοκληρωμένο Youth Fair στην Ελλάδα από το ESN Greece, πραγματοποιείται για 3η συνεχόμενη χρονιά και έρχεται τον Απρίλιο! Ευκαιρίες καριέρας, σπουδών, εθελοντισμού και προγραμμάτων ανταλλαγής περιμένουν νέους επαγγελματίες σε ένα διήμερο fair.

14.04 || Red Bull Dance Your Style | Ο 3ος προκριματικός του Red Bull Dance Your Style, του μοναδικού 1vs1 street dance διαγωνισμού, όπου κορυφαίοι χορευτές από όλη την Ελλάδα διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον παγκόσμιο τελικό και εσύ έχεις την ευκαιρία να αποφασίσεις ποιος θα είναι αυτός. Έλα να δεις από κοντά μοναδικά 1vs1 battles από διαφορετικά είδη χορού, ψήφισε τον αγαπημένο σου χορευτή ή χορεύτρια και αποφάσισε ποιοι 4 χορευτές θα πάνε στον ελληνικό τελικό, στις 27 Απρίλιου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

14.04 || Ξενάγηση ενηλίκων στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου | Μέσα από 13 μουσειακές στάσεις σε 6 διαφορετικά κτίρια, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν τη γραμμή παραγωγής του φωταερίου, το ρόλο των εργαζόμενων, τις συνθήκες εργασίας, τα σπάνια μηχανήματα που δούλευαν μέχρι πρότινος, καθώς και τις μυρωδιές εργοστασίου που επικρατούν ακόμη στους χώρους.

16-21.04 || Athens Science Festival | Μέσα από τις «Ιστορίες Αλλαγής» που έχει συλλέξει, ιστορίες που συνδέουν και εμπνέουν, το φετινό φεστιβάλ θέτει στο επίκεντρο τις πλέον κρίσιμες προκλήσεις της εποχής μας. Διαδραστικά εκθέματα και εντυπωσιακά πειράματα, εργαστήρια για παιδιά και workshops για ενήλικες, διαλέξεις και βιωματικές δράσεις… Ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα συνθέτει τις εμπειρίες μιας μεγάλης εξαήμερης γιορτής, με διακεκριμένους storytellers που θα καθηλώσουν τους επισκέπτες με τις «Ιστορίες Αλλαγής» τους σε ένα μοναδικό αφήγημα γνώσεων και ψυχαγωγίας. Το Athens Science Festival συμπληρώνει 10 χρόνια και, με κεντρικό σύνθημα “Tales of Change”, προσκαλεί τους επισκέπτες να γιορτάσουν μαζί του και να ξεκινήσουν από κοινού ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στην πολύπλευρη ιστορία του.

24.04 || Fuckup Nights Athens | To Fuckup Nights Athens επιστρέφει! Κάθε μήνα, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος σε ένα παγκόσμιο κίνημα και σειρά ομιλιών, παρακολουθώντας τρεις άλλους ανθρώπους να σηκώνονται μπροστά σε μια αίθουσα γεμάτη αγνώστους για να μοιραστούν την επαγγελματική τους αποτυχία. Μετά την πρώτη του, sold out διοργάνωση που -σε αντίθεση με τον τίτλο του event- στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, το Fuckup Nights Athens παρουσιάζει τη δεύτερη βραδιά με ομιλίες επικών fuckup. Αν θέλετε να δείτε πώς μπορείτε να μάθετε από τα λάθη μας, να ακούσετε τις ιστορίες μας και να δικτυωθείτε με μια ομάδα που αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις και οι επικεφαλής τους πρέπει να αποτύχουν για να επιτύχουν τελικά, τότε ελάτε για μια φαντασμαγορική βραδιά με μπύρες, πίτσα, γέλιο και ψυχοθεραπεία.

24.04-22.09 || Dinner in the sky | Το Dinner in the Sky Athens επιστρέφει δυναμικά… στον ουρανό της πόλης για να σας προσφέρει μοναδικές στιγμές, απίστευτη θέα στην Ακρόπολη και μια εμπειρία που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή! Φέτος, με ανανεωμένο μενού και ακόμα περισσότερη διάθεση, υπόσχεται ξεχωριστές πτήσεις κατά το πολύχρωμο ηλιοβασίλεμα ή πάνω από τα φώτα του αστικού τοπίου.

26-27.04 || ThinkBiz Academy 2024 “Unravelling The Unknown” | Το μοναδικό διήμερο πολυσυνέδριο του ThinkBiz έρχεται για 8η συνεχή χρονιά, πιο ανανεωμένο από ποτέ, για να σου προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία επιχειρηματικότητας. 2 παράλληλα stages, πάνω από 30 ομιλητές και trainers, ένα ειδικά διαμορφωμένο Career Agora και πολλές εξωτερικές δράσεις περιμένουν να σε εκπλήξουν!

26-28.04 || Vinyl Market | Το Vinyl Market επιστρέφει, με πασχαλινή διάθεση, ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες, νέες κυκλοφορίες, αλλά και με πολλά άλλα μουσικά εκθέματα. Δίσκοι από όλη τη γκάμα της μουσικής, θα βρίσκονται εκεί για να τους ανακαλύψετε. Rock, Soul, Funk, Jazz, Latin, Blues, Ethnic, Electronica, και πολλά άλλα.

27-28.04 || The Meet Market – Easter Edition | Πάνω από 150 σχεδιαστές, καλλιτέχνες, μικροί παραγωγοί και συλλέκτες – ανάμεσα τους πολλά new entries – γίνονται νομάδες, βγαίνουν από τα καταστήματα και τα εργαστήρια τους και μας ξεναγούν στη δημιουργική πλευρά της σύγχρονης Αθήνας. Καλοσχεδιασμένα ρούχα, ιδιαίτερα αξεσουάρ, χειροποίητα κοσμήματα, homedeco αντικείμενα μοναδικής αισθητικής αλλά και τα πιο ιδιαίτερα φυτά για να στολίσεις το μπαλκόνι σου. Επιπλέον, προϊόντα ομορφιάς και ευεξίας από αγνές πρώτες ύλες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο περιποιούμαστε τον εαυτό μας και, για όλους τους food lovers που εκτιμούν τα τρόφιμα απευθείας από την ελληνική γη, η κατηγορία tasting corner είναι γεμάτη από νόστιμους πειρασμούς που θα λατρέψετε. Αν τώρα αναζητάς τις πιο πρωτότυπες παιδικές δημιουργίες ή τις πιο ξεχωριστές λαμπάδες, μην ανησυχείς, έχουμε φροντίσει και για αυτό!

28.04 || Menta Live | Ο Μέντα 88, παρουσιάζει ένα ακόμα Menta Live, μια συναυλία ειδικά φτιαγμένη για τους ακροατές του. Μια κορυφαία φωνή της ελληνικής μουσικής θα βρεθεί στη σκηνή, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Το όνομα θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες στις εκπομπές του Μέντα 88 και στο menta88.gr

28.04 || Κυριακές στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου | «Παίζουμε με τα υλικά του εργοστασίου: Ο πηλός» | Η νέα σειρά κυριακάτικων δράσεων έρχεται από την ομάδα του ΒΜΦ για να συστήσει με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο τα υλικά του παλιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας σε οικογένειες με παιδιά 3-11 ετών. Αυτήν την Κυριακή, μικροί και μεγάλοι μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και την εικαστική δημιουργία, γνωρίζουμε και παίζουμε με τον πηλό, δηλαδή το νερό και το χώμα!

29.04-01.05 || Easter Camp | Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Τετάρτη, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου διοργανώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα με συναρπαστικές δράσεις για παιδιά από 9-13 ετών. Για τρεις ολόκληρες μέρες, ξυπνάμε νωρίς αλλά δεν πάμε σχολείο. Πάμε στην Τεχνόπολη! Εκεί, χαιρόμαστε τις ανοιξιάτικες μέρες μέσα από ένα πλήθος υπαίθριων δραστηριοτήτων, κάνουμε νέους φίλους, ακονίζουμε τη φαντασία μας στο Skywalk και στην παιδική χαρά και, φυσικά, διασκεδάζουμε! Μια μοναδική εμπειρία γεμάτη δημιουργικά παιχνίδια, εικαστικά προγράμματα, χορό και συναρπαστικές δραστηριότητες έρχεται, λίγες μέρες πριν το Πάσχα, στο κέντρο της πόλης!

*Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο ανανεωμένο Πωλητήριο για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα… Τηλ: 210 3460981 | Πέμπτη έως Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: [email protected]

**Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο με θέα 360° που προσφέρει ένα «ταξίδι» στον μαγικό κόσμο της βιομηχανικής κληρονομιάς μέσα από την καινοτόμα και διαδραστική εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) “Athens IndustRy” υπόσχονται να προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία στην καρδιά της πόλης. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr