Παραλίγο να ξεφύγουν τα πράγματα με τον αμυντικό της Μπαρτσελόνα, Ινίγκο Μαρτίνεθ, ο οποίος τα… είπε σε έντονο ύφος με έναν νεαρό οπαδό, με μια κάμερα να καταγράφει το περιστατικό.

Συγκεκριμένα μετά από τη σημερινή προπόνηση των Καταλανών, ο Ισπανός στόπερ ακινητοποίησε απότομα το αυτοκίνητό του, βγήκε από αυτό και πλησίασε έναν φίλαθλο και λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια καθώς τον πλησίασε επικίνδυνα.

Αρκετοί άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά τους πλησίασαν, με τον Μαρτίνεθ να απομακρύνεται λίγα δευτερόλεπτα μετά και να πηγαίνει προς το αυτοκίνητό του.

⛔️✋🏼 Inigo Martinez said stop to some fans insulting him. pic.twitter.com/YZJcs8WFFe