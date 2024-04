Αλέξης Κούγιας: Τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 15 μέρες

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League τιμώρησε τον Αλέξη Κούγια με ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια, για διάστημα 15 ημερών.

Ο γνωστός ποινικολόγος και αξιωματούχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός τιμωρήθηκε για υβριστική συμπεριφορά προς θεατές, στην αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την ΑΕΚ στην Opap Arena (31/3), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των Play Off.

Παράλληλα, η αθλητική δικαστής επέβαλε πρόστιμο 7.000 ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το ματς με την ΑΕΚ (3η αγωνιστική Play Off), 1.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (4η αγωνιστική Play Off) και 3.500 ευρώ στην ΠΑΕ Παναιτωλικός για την αναμέτρηση με το Βόλο (3η αγωνιστική Play Out). Απαλλάχθηκαν ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο αναλυτής της ομάδας, Γ. Γεωργουλόπουλος.

