112: Μηνύματα προς τους κατοίκους της Κρήτης τη Δευτέρα και την Τρίτη για άσκηση σεισμού

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι μηνύματα από το 112 θα λάβουν την Δευτέρα και την Τρίτη οι κάτοικοι της Κρήτης, στα πλαίσια της άσκησης για σεισμό.

Συγκεκριμένα, θα αποσταλούν τρία μηνύματα. Αρχικά, θα αποσταλεί μήνυμα τη Δεύτερα στους κατοίκους των Χανιών και του Ρεθύμνου και την Τρίτη σε όλη την Κρήτη.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής της Επιχειρησιακής Άσκησης Πεδίου Πλήρους Ανάπτυξης Σεισμού και Συνοδών Γεωδυναμικών Φαινομένων στην Περιφέρεια Κρήτης με την κωδική ονομασία «ΜΙΝΩΑΣ 2024», που θα πραγματοποιηθεί στο νησί στις 22, 23 και 24 Απριλίου, θα γίνει χρήση του εξερχόμενου σκέλους της Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112 (αποστολή μηνυμάτων).

Ειδικότερα, για τις ανάγκες της άσκησης θα σταλούν σε κατοίκους και επισκέπτες της Κρήτης συνολικά τρία (3) μηνύματα: Ένα το πρωί της Δευτέρας 22/04/2024 και δύο την Τρίτη 23/04/2024.

Όλα τα μηνύματα θα ξεκινούν με τη διακριτή ένδειξη «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ» (αντίστοιχη αναφορά θα περιλαμβάνεται και στην αγγλική γλώσσα: “EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE”), προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται για Άσκηση και να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες και αναστάτωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, μετά τις 10:00 π.μ., θα σταλεί μήνυμα προς τις Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου, με το οποίο θα σηματοδοτείται η έναρξη της άσκησης της πρώτης ημέρας. Το μήνυμα θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 22/04/2024 – ΩΡΑ (…) – Ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου – Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ 2024. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ

EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY FOR CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION 22/04/2024 – TIME (…) – A strong earthquake in the Regional Units of Chania and Rethymno – Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE»

Την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 θα αποσταλούν δύο μηνύματα 112 προς όλη την Κρήτη.

(1) Το πρώτο μήνυμα, με το οποίο θα σηματοδοτείται η έναρξη της άσκησης της δεύτερης ημέρας, θα σταλεί μετά τις 10:00 π.μ. και θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 23/04/2024 – ΩΡΑ (…) – Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή σε όλη την Κρήτη. Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ 2024. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ

EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY FOR CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION 23/04/2024 – TIME (…) – A very strong earthquake was felt throughout Crete. Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE»

(2) Το δεύτερο μήνυμα θα ακολουθήσει λίγα λεπτά μετά το πρώτο και θα αποτελεί μήνυμα προειδοποίησης για τον κίνδυνο εκδήλωσης τσουνάμι λόγω της σεισμικής δόνησης. Το μήνυμα θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 23/04/2024 ΩΡΑ (…) – Σεισμός μεγέθους 7.2 σημειώθηκε με επίκεντρο 30 χλμ B του Ηρακλείου. Κίνδυνος πιθανής εκδήλωσης τσουνάμι στην περιοχή σας. Απομακρυνθείτε άμεσα από τις ακτές. Ακολουθήστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ

EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – CIVIL PROTECTION GREECE 23/04/2024 TIME (…) – A magnitude 7.2 earthquake has occurred 30 km N of Heraklion. Tsounami warning for your area. Move away from coastal areas now. Follow the instructions of local authorities. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπογραμμίζει ότι εφόσον προκύψει κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επιβάλλει την αποστολή μηνύματος συναγερμού από το 112 αυτή θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Προς τούτο, καλεί όλους τους παραλήπτες μηνυμάτων 112 στην Κρήτη κατά την 22α και 23η Απριλίου 2024 να διαβάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο των ειδοποιήσεων που θα λάβουν.

