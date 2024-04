Οι πλατφόρμες σαρώνουν την τηλεθέαση στις ΗΠΑ

Σχεδόν το 40% του συνολικού όγκου τηλεθεατών στις ΗΠΑ κατευθύνθηκε στις ιντερνερικές πλατφόρμες ροής οπτικοακουστικού περιεχομένου, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen για το μήνα Μάρτιο.

Σημειώνεται δε πως οι διακινητές/διανεμητές περιεχομένου Youtube, Netflix και Hulu συνέβαλαν στην αύξηση θέασης του κλάδου τους κατά 12% στους ενήλικες άνω των 18 ετών σε σχέση με πέρσι.

Τα καλωδιακά δίκτυα απέσπασαν μερίδιο 28,3% από την πίτα τηλεθέασης και τα παραδοσιακά κανάλια απέσπασαν μερίδιο 22,5%.

Στον τομέα του στρίμινγκ το Youtube κατέχει τα σκήπτρα και μάλιστα το Μάρτιο κατάφερε να αυξήσει το μέγεθος του αποτυπώματος του κατά 0,4% και να διαμορφώσει το μερίδιο του στο 9,7%, το καλύτερο της κατηγορίας του

Το Netflix αποκόμισε μερίδιο 8,1% καταγράφοντας αύξηση κατά 0,3% στην οποία συνετέλεσαν οι σειρές «Love is blind», «The Gentleman» και «Avatar: The last airbender».

Η πλατφόρμα Hulu είναι –σε απόσταση- η τρίτη σε προτιμήσεις με μερίδιο 3% έχοντας στο μεταξύ εμφανίσει αυξητική τάση 0,2%.

Και ενώ ο κλάδος του στρίμινγκ παρουσίασε αύξηση 12%, σε ετήσια βάση, η καλωδιακή τηλεόραση εμφάνισε απώλειες της τάξης του 10% και η παραδοσιακή τηλεόραση επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό (4%).

Γραμμική και καλωδιακή τηλεόραση ναι μεν κατάφεραν να αθροίσουν το 50,8% της συνολικής τηλεθέασης, ωστόσο η δυναμική τους ήταν μειωμένη κατά τρεισήμισι ποσοστιαίες μονάδες, συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

