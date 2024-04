Μία πολύ σοβαρή είδηση είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς σύμφωνα με Αγγλικά μέσα δύο ποδοσφαιριστές ομάδας της Premier League συνελήφθησαν για υπόθεση βιασμού.

Συγκεκριμένα, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο παίκτες ηλικίας 19 ετών, που παίζουν στον ίδιο σύλλογο και εμπλέκονται σε βιασμό που φέρεται να έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή (19/4).

Αμφότεροι έχουν βγει από το κρατητήριο έχοντας καταβάλει εγγύηση, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για την υπόθεση.

«Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο ένας ως ύποπτος για βιασμό και ο άλλος για συνεργία και υπόθαλψη βιαστή» ανέφερε εκπρόσωπος των αρχών, σύμφωνα με τη Sun.

BREAKING 🚨: Premier League stars arrested on suspicion of assault and rape outside club's stadium in police raid



Read more: https://t.co/mvu70AncZV pic.twitter.com/SWhM5n9Gtd