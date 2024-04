Ζου Σενγκάν: Η Κινέζα φωτογράφος μιλάει στο topontiki.gr για την τέχνη της – Δείτε εκπληκτικές φωτογραφίες

Επαγγελματίας φωτογράφος από το 2002 η Κινέζα Ζου Σενγκνάν έχει ταξιδέψει από την Ανταρκτική μέχρι την Αρκτική, από την Ασία μέχρι την Αμερική και την Ευρώπη και έχει καταγράψει με τον φακό της τοπία και φύση, ανθρώπους και ιστορίες που διατρέχουν πολιτισμούς και τόπους, δημιουργώντας το δικό της αφήγημα για την αντίληψη του κόσμου.

Η Ζου Σενγκνάν ξεκίνησε επαγγελματικά ως φωτορεπόρτερ από την Shanghai Morning News το 2002. Κι από την Σανγκάη, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα της, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, για να βρεθεί και στην Αθήνα, έχοντας πάντα μαζί της τον φωτογραφικό εξοπλισμό της.

«Θέλω να ερμηνεύω το παιχνίδι του φωτός με τη σκιά», λέει η Ζου Σενγκνάν στο pontiki.gr, «να δημιουργήσω το δικό μου οπτικό αφήγημα πέρα από πολιτιστικά, χρονικά, χωρικά και γεωγραφικά όρια».

Το φωτογραφικό στυλ της Ζου Σενγκνάν χαρακτηρίζεται από εναλλαγές ανάμεσα σε διαφορετικά φωτογραφικά πεδία, έχοντας στραμμένη την προσοχή της στην ανάδειξη της έντασης που κρύβει κάθε εικόνα.

«Δεν με ενδιαφέρει να καταγράψω όμορφες σκηνές, αλλά να αναδείξω ιστορίες και συναισθήματα. Ό, τι βγαίνει μέσα από τη μεγαλοπρέπεια της φύσης, το βάθος του πολιτισμού, την ζεστασιά των ανθρώπων», λέει η Ζου Σενγκνάν.

Πειραματίζεται σε τεχνικές έκφρασης, δοκιμάζει νέα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους υπηρετώντας έναν πολύ δυναμικό κλάδο, όπως αυτός της φωτογραφίας και δηλώνει πως παρά τις εμπειρίες της εξακολουθεί να την εκπλήσσει ο κόσμος που αντικρίζει και φωτογραφίζει.

Τα τελευταία τρία χρόνια ταξίδεψε από την Φινλανδία και τον αρκτικό κύκλο – όπου φωτογράφισε το Βόρειο Σέλας- μέχρι το νοτιότερο άκρο του πλανήτη, για να φτάσει στην Ανταρκτική.

Εκεί φωτογράφισε τον «καταρράκτη» που άφηνε πίσω της μια φάλαινα που χόρευε στα παγωμένα νερά.

Whale Falls

Iceberg Opera House

Η Ζου Σενγκνάν το καλοκαίρι του 2023 επισκέφτηκε έξι μεγάλα εθνικά πάρκα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Γέλοουστόουν, το Γκραντ Κάνιον, το Γιόσεμάιτ και κατέγραψε τα μοναδικά φυσικά τοπία, αλλά και το αστικό περιβάλλον στη Δύση. Την εντυπωσίασε το Μπράις Κάνιον, στη Γιούτα και το Άντιλοπ Κάνιον, όπου οι Ινδιάνοι Ναβάχο πιστεύουν πως υπάρχουν όλα τα δώρα της Μητέρας Φύσης.

Bryce Canyon

Dream Antelope Canyon

Προφανώς γνωρίζει όσο λίγοι τη μεγαλοπρέπεια της Ασίας και κυρίως της Κίνας, έχοντας αποτυπώσει με τον φακό της εικόνες από το Θιβέτ, το Έβερεστ, από βουδιστικά μοναστήρια μέχρι πολύβουα αστικά κέντρα.

Colorful Puzhehei

Red and Grey

Red Faith

«Αν ο φωτογράφος δεν έχει σε βάθος κατανόηση των τοπικών εθίμων δεν μπορεί να βγάλει φωτογραφίες», λέει η Ζου Σενγκνάν, που δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προώθηση και διάδοση της πολυπολιτισμικότητας. Γι αυτό και αφιέρωσε πολύ χρόνο στην καταγραφή εθίμων και θεατρικών παραστάσεων, που αντανακλούν αυτή την πτυχή του ανθρώπινου πολιτισμού.

Dehang Life

Beehive on the cliff

Στην Ελλάδα έχει φωτογραφήσει σημαντικές εκδηλώσεις όπως το The Silk Road – The Millennium Dating, το The King of Lanling και το The Legend of the White Snake. Επίσης έκανε ντοκιμαντέρ για τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο της «Ζεστής Πρωτοχρονιάς» που διοργάνωσε η πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα, για την προβολή των κινεζικών λαϊκών εθίμων.

Η Ζου Σενγκνάν τα τελευταία χρόνια συνδυάζει την φωτογραφία και τις δυνατότητες που δίνει το διαδίκτυο για να κάνει ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων, όπως θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις, συναυλίες και εορταστικά δρώμενα, που έχουν πολύ μεγάλη απήχηση, με περισσότερες από 300.000 προβολές.

«Η ζωντανή μετάδοση εικόνας δεν είναι μόνο μια καταγραφή δραστηριοτήτων, αλλά και μια νέα μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Επιτρέπει στο κοινό να βιώσει αμέσως την ατμόσφαιρα και τα συναισθήματα της σκηνής, χωρίς να χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς», λέει η Ζου Σενγκάν.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική, έχει και φιλανθρωπική δράση. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε φιλανθρωπικό bazar για το Ορφανοτροφείο Θηλέων στην Αθήνα και δώρισε εξοπλισμό και εκπαιδευτικό υλικό σε προσφυγόπουλα στον καταυλισμό προσφύγων στην Θήβα.

Love Kiss

Το φωτογραφικό ταξίδι της Ζου Σενγκνάν είναι γεμάτο χρώματα και συναισθήματα.

Colorful Creek

Sea Hot Soring

«Θέλω να καταγράφω τον κόσμο με τον φακό μου, αλλά και να αγγίζω τις καρδιές των ανθρώπων με το έργο μου», λέει η Ζου Σενγκάν στο pontiki.gr.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Σάλος με τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης – Κατηγορείται ότι… έκλεψε άρωμα από Duty Free

Λύθηκε μετά από 350 χρόνια το μυστήριο του «καταραμένου» ναυαγίου – Η ιστορία και οι ινδιάνικοι θρύλοι για το πλοίο που βυθίστηκε στη Λίμνη Μίσιγκαν (photos/video)

ΗΠΑ: Καθηγητής πλάκωσε στο ξύλο μαθητή που τον είπε «νέγρο» (photos/video)