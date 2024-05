Επίθεση με σπαθί στο Λονδίνο: Ένας 13χρονος υπέκυψε στα τραύματά του – «Δεν σχετίζεται με τρομοκρατία», τονίζουν οι αρχές (photo/videos)

Ένα 13χρονο αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του, μετά από μια επίθεση με σπαθί που εξαπέλυσε ένας 36χρονος άνδρας στο ανατολικό Λονδίνο νωρίτερα σήμερα, όπως ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Horrifying scenes in Hainault this morning where a man stabbed 4 people with a Samurai sword.



Our thoughts and prayers are with the families.



Knife crime has risen 54% in London and is at a 5 year high. We can’t go on like this. pic.twitter.com/k1y6JvuYUe April 30, 2024

🚨BREAKING

Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/TnWZP362Pd — Paul Golding (@GoldingBF) April 30, 2024

4 people severely injured or killed at Hainault station, where a 15 year old wielding a machete has attacked and maybe killed 4 civillians #london #hainault #essex #morning



"He come up to me and tried to kill me" a bystander said pic.twitter.com/2jLieTGl3w — Dimz (@Dimerz100) April 30, 2024

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνω ότι ένας από τους τραυματίες της επίθεσης, ένα 13χρονο αγόρι, πέθανε», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Στιούαρτ Μπελ σε ανακοίνωση Τύπου.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 36χρονος δράστης συνελήφθη και η αστυνομία τόνισε ότι η επίθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Something has gone horribly, horribly wrong in Britain.



Thoughts are with the victims and families of this terrifying attack.#Hainault pic.twitter.com/5m9gpqfQqZ April 30, 2024

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άνδρα που φοράει κίτρινο φούτερ με κουκούλα να κρατάει ένα σπαθί.

Σύμφωνα με την Telegraph, ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα «να τρέχει με ένα σπαθί σαμουράι», ο οποίος «μαχαίρωσε ανθρώπους αφού έπεσε με το φορτηγάκι του πάνω σε ένα σπίτι».

Η αστυνομία δήλωσε ότι κλήθηκε λίγο πριν από τις 7:00 το πρωί (τοπική ώρα) μετά από αναφορές για πτώση οχήματος πάνω σε ένα σπίτι στην περιοχή Thurlow Gardens και ότι άνθρωποι είχαν μαχαιρωθεί. Ο ύποπτος συνέχισε να επιτίθεται σε κατοίκους και σε δύο αστυνομικούς.

Huge police response at Hainault Tube station after reports of a stabbing pic.twitter.com/arLqH69Q0e April 30, 2024

Άλλες μαρτυρίες κατοίκων ανέφεραν ότι ξύπνησαν από «πολλές φωνές», «διαπεραστικές κραυγές» και είδαν έναν άνδρα «καλυμμένο με αίμα» έξω από τα σπίτια τους.

🚨New footage has emerged of the Hainault attacker wielding his huge machete pic.twitter.com/zZkNMQUaig — Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2024

Διαβάστε επίσης:

Μεταναστευτικό: Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τις εξαφανίσεις ασυνόδευτων προσφυγόπουλων στην Ευρώπη

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Τα… άκουσε από ακτιβίστρια για τη Γάζα – «Είσαι εγκληματίας πολέμου» (videos)

Βασιλιάς Κάρολος: Επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντά του – Επίσκεψη σε κλινική για καρκινοπαθείς (Video/Photos)