Ο βρεγμένος Σούνακ στην… Drowning street και οι αντιδράσεις εντός των Τόρις – Βουλευτές του θέλουν να τον «τελειώσουν»

Η απόφαση για πρόωρες εκλογές του Ρίσι Σούνακ στη Βρετανία, αιφνιδίασε ακόμη και τους δικούς του βουλευτές.

Η κατρακύλα στην δημοφιλία των Συντηρητικών και η οικονομική κατάσταση στη χώρα, φαίνεται να ήταν αρκετά στον Σούνακ για να προκηρύξει από το καλοκαίρι εκλογές (4 Ιουλίου) και όχι τον Οκτώβριο, όταν και αναμενόταν να διεξαχθούν.

Οι Τόρις κυβερνούν το Νησί εδώ και 14 χρόνια, αλλά βρίσκονται 20 μονάδες πίσω στις δημοσκοπήσεις και ο Σούνακ φοβάται πως τα πράγματα θα εξελιχθούν ακόμη χειρότερα.

Μέσα σε όλο αυτό, ήρθε και το τρολάρισμα στα σόσιαλ από τους Βρετανούς. Η… μάλλον κακή ιδέα να βγει και να πει πως προκηρύσσει εκλογές μέσα στη βροχή, με το σακάκι του να γίνεται μούσκεμα, έδωσε την ευκαιρία για τρολάρισμα και λογοπαίγνια, με κυριότερο το «Drowning street» (Πνιγμένη οδός) αντί για το Downing που είναι η κανονική ονομασία του δρόμου που βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία.

What genius of a Special Adviser told the Prime Minister to declare an election standing in the rain drowning in Downing Street?



A perfect symbol for his entire term of office.



🗳️#VoteALBAforIndependence🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 https://t.co/8W9th7YYr2