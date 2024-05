Στο 30ό γκαλά του amfAR στις Κάννες παραβρέθηκε η Σερ, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Αλεξάντερ Έντουαρντς, δίνοντας έτσι τέλος στις φήμες που ήθελαν την 77χρονη τραγουδίστρια να έχει χωρίσει με τον 37χρονο μουσικό.

Αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα, το ζευγάρι αντάλλαξε, μάλιστα, φιλιά στο στόμα όσο φωτογραφίζονταν στο κόκκινο χαλί.

Love in the city of light ❤️ Cher & her boyfriend Alexander Edwards were all loved up outside the #Balmain show in Paris 🎥: Getty #cher #parisfashionweek pic.twitter.com/JCYCZPyAn0