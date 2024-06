Μάιλι Σάιρους: «Δεν κάνω παρέα με διάσημους, επιλέγω ποιότητα και όχι ποσότητα»

Για τα άτομα με τα οποία επιλέγει να συναναστρέφεται μίλησε η Μάιλι Σάιρους, επισημαίνοντας ότι σε αυτά συνήθως δεν περιλαμβάνονται πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος.

Μιλώντας στο «My Next Guest Needs No Introduction», η τραγουδίστρια εξήγησε πως στον κύκλο της δεν υπάρχουν διασημότητες, καθώς προτιμά «την ποιότητα και όχι την ποσότητα».

«Δεν είμαι πολύ δραστήρια, ούτε ενεργό μέλος της κοινότητάς μου με άλλους καλλιτέχνες και διασημότητες», είπε χαρακτηριστικά.

Miley Cyrus admits she doesn’t maintain friendships with other celebrities: ‘Doesn’t feel like my people’ https://t.co/Fx4vdvX37S pic.twitter.com/9Qlktfypj9 — Page Six (@PageSix) June 13, 2024

«Δεν αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι με τους δικούς μου, ότι αυτοί είναι οι “άνθρωποί” μου, όταν είμαι σε ένα δωμάτιο σαν αυτό. Αλλά υπάρχουν ορισμένοι καλλιτέχνες, όπως η Μπιγιόνσε, που γνωριζόμαστε εδώ και χρόνια» δήλωσε, αναφερόμενη στην απονομή των βραβείων Grammy, επισημαίνοντας ότι οι δυο τους διατηρούν πολύ καλές επαφές, από το 2007, όταν και είχαν συνεργαστεί στο τραγούδι «Just Stand Up».

«Ήμουν πολύ μικρή, είχα ακμή και σιδεράκια και στεκόμουν δίπλα στη Ριάνα, τη Μαράια Κάρεϊ και τη Μπιγιόνσε κι εκείνη ήταν τόσο ευγενική μαζί μου» πρόσθεσε, επισημαίνοντας:

«Είμαι εκτός της κοινότητάς μου, αλλά δεν με ενοχλεί. Μου αρέσει η ποιότητα στον κύκλο μου, όχι η ποσότητα».

