Ένα άγνωστο βίντεο από το παρελθόν είδε το φως της δημοσιότητας στο οποίο βλέπουμε τη Σελίν Ντιόν να αναφέρει στον γιατρό της κάποια ύποπτα συμπτώματα που είχε παρατηρήσει στην υγεία της, προκαλώντας της ανησυχία.

Πρόκειται για τα πρώτα σημάδια του Συνδρόμου του Δυσκίνητου Ανθρώπου από το οποίο -όπως η ίδια αποκάλυψε- πάσχει τα τελευταία 17 χρόνια, ωστόσο, το 2008 οπότε και τραβήχτηκε το κλιπ, η τραγουδίστρια δεν γνώριζε ότι πάσχει από την ασθένεια αυτή.

Στο εν λόγω βίντεο, ακούμε τη Σελίν Ντιόν να παραπονιέται για σπασμούς και «συμπτώματα σαν κρύωμα» στις φωνητικές της χορδές ενώ προσπαθούσε να ερμηνεύσει τις μεγάλες της επιτυχίες.

«Το πρόβλημά μου τώρα είναι ο αυχένας μου. Δεν μπορώ να τον χαλαρώσω οπότε δεν μπορώ να χαλαρώσω τις φωνητικές μου χορδές και άρα δεν μπορώ να προετοιμαστώ σωστά» ακούγεται να λέει η 40χρονη τότε Ντιόν στη γιατρό που την εξέταζε και προσθέτει:

«Δεν μπορώ να πετύχω τις υψηλές νότες, κάνω σπασμούς, τα φρύδια μου κάνουν σπασμούς, το ίδιο και τα αυτιά μου. Στο λέω θα τρελαθώ σύντομα, σε προειδοποιώ».

Το εν λόγω βίντεο που μεταδόθηκε στο πλαίσιο του δραματικού ντοκιμαντέρ για την καριέρα της, η Σελίν Ντιόν περιγράφει ότι έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να πάρει ανάσα ακόμα και την ώρα που απλά μιλούσε με τους θεατές σε συναυλία της.

«Η ανάσα μου ήταν πολύ γρήγορη, έκανα πολλούς σπασμούς, δεν μπορούσα ούτε καν να τελειώσω μια φράση. Έλεγα απλά “γεια σας” και δεν μπορούσα να ανασάνω. Δεν έχω φωνή. Είναι πολύ περίεργο, κλείνει πολύ γρήγορα και δυσκολεύομαι πάρα πολύ» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Τέιλορ Σουίφτ: Βραδινή έξοδος στο Λονδίνο – Παρέα με Κέιτ Μος, Κάρα Ντελεβίν και Στέλα Μακάρτνεϊ (Photos)

Μπεν Άφλεκ: «Ξανακύλησε» στο αλκοόλ μετά τον χωρισμό με την Τζένιφερ Λόπεζ;

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Στις δουλειές μου είμαι δραματικός, υστερικός και υπερβολικός»