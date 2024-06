Η Τέιλορ Σουίφτ βρήκε μια νέα παρέα στο Λονδίνο και απόλαυσε μια βραδιά στην πόλη του Notting Hill το βράδυ της Τρίτης (11/6).

Η 34χρονη τραγουδίστρια, η οποία επιστρέφει στη σκηνή του Λίβερπουλ το βράδυ της Πέμπτης, άφησε τα μαλλιά της κάτω και επισκέφτηκε το αργεντίνικο εστιατόριο Casa Cruz.

Η Τέιλορ ήταν μαζί με την Κέιτ Μος, τη Στέλα Μακάρτνεϊ, τον Άντριου Σκοτ και τη Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, ενώ οι παλιές φίλες Κάρα Ντελεβίν και Λένα Ντάναμ, οι οποίες ζουν και οι δύο στο Λονδίνο, συμμετείχαν επίσης στο πάρτι.

Taylor swift, Haim, Phoebe Waller Bridge, Andrew Scott, Stella McCartney,cara Delevingne, Kate Moss,Chrissie Hynde,Lena Were all having dinner last night pic.twitter.com/iV7yH6bbCq

Την παρέα συμπλήρωσαν οι στενές φίλες της Τέιλορ, οι αδελφές του συγκροτήματος Haim, Έστε και Ντανιέλ Χάιμ και η θρυλική Κρίσι Χάιντ.

📷| Taylor Swift stepped out with Kate Moss, Stella McCartney, Andrew Scott, Este Haim and more last night. pic.twitter.com/7DknPGNUGI