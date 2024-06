Κέιτ Γουίνσλετ – Τζέιμς Κάμερον: Απαντούν αν είχαν τσακωθεί μετά τον Τιτανικό

Στις φήμες που ήθελαν την Κέιτ Γουίνσλετ και τον Τζέιμς Κάμερον να είναι τσακωμένοι μετά το τέλος του Τιτανικού απάντησε ο σκηνοθέτης της ταινίας ο οποίος, μιλώντας στο Variety, δήλωσε ότι ουδέποτε υπήρξε ρήξη στη σχέση τους.

=«Είχε μια μικρή επιλόχειο κατάθλιψη, όταν άφησε τον χαρακτήρα της Ρόουζ. Έχουμε μιλήσει για το γεγονός αυτό, ότι καμιά φορά ο χαρακτήρας σε πάει τόσο “βαθιά” που στο τέλος του, αφήνει μια δραματική κατάσταση πίσω του» ανέφερε μεταξύ άλλων.

