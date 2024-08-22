search
22.08.2024 11:14

Μενίδι: 18χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα συγκρούστηκε με περιπολικό – Δύο αστυνομικοί ελαφρά τραυματίες

peripoliko-new

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη, στο οποίο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/8) στην περιοχή του Μενιδίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:30. Το ΙΧ συγκρούστηκε με περιπολικό της Ομάδας ΔΙΑΣ στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με την οδό Μπόσδα.

Στη συνέχεια ο οδηγός του ΙΧ ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Κωνσταντινουπόλεως και συνελήφθη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για 18χρονο που δεν είχε άδεια οδήγησης.

Κατά τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στο περιπολικό και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

